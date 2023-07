DDHH Olvidados | La audiencia de Ramón Centeno ha sido diferida nueve veces - Runrun

Ramón es un paciente cardiópata y al momento de su detención, se encontraba en muletas, porque estaba en rehabilitación por una operación de cadera

Durante los primeros meses del 2022, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó la “Operación Mano de Hierro”, en la que detuvo a al menos 27 personas, incluyendo a funcionarios públicos. Entre los aprehendidos se encontraba el periodista Ramón Centeno, solo por el hecho de entrevistar a uno de los detenidos por dicha operación.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), esta operación consistía en una investigación policial para desarticular las estructuras presuntamente dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Este operativo se realizó, según dijo a finales de enero de 2022 Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, con la finalidad de desmantelar supuestas bandas que estaban dedicadas al contrabando de extracción del metal o del material estratégico y minerales, específicamente el oro.

Centeno fue detenido el 2 de febrero de 2022 junto a su colega Gabriel Guerra, quien lo acompañaba al momento de entrevistar a los aprehendidos por la operación.

Según denuncias del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Centeno es paciente cardiópata y, al momento de su detención, se encontraba convaleciente por una cirugía de reconstrucción de cadera.

Colega Ramón Centeno es un paciente cardiópata, además está convaleciente de cirugía por reconstrucción de cadera. La primera audiencia de presentación fue suspendida por sufrir parálisis facial en pleno Tribunal. Actualmente está en cama. pic.twitter.com/XxiuQAtcKy — CNP Caracas (@CNPCaracas) June 6, 2022

Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, denunció que la audiencia de presentación de su hijo ha sido diferida nueve veces desde el año pasado. La última se debía realizar el martes 25 de julio, pero el tribunal alegó que faltaba un defensor y, por ende, fue aplazada nuevamente.

De acuerdo con el CNP, la primera audiencia de presentación de Centeno fue suspendida por sufrir parálisis facial en pleno tribunal. Actualmente, se encuentra recluido en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, custodiado por funcionarios militares.

Un proceso “amañado”

La señora Omaira Navas indicó que hasta ahora no han podido demostrar que Ramón esté vinculado a la operación por la cual lo detuvieron.

“La detención fue una locura y eso -el caso- está amañado. No han podido sacar nada en contra de Ramón porque no lo tienen. Ramón estaba trabajando, él no andaba jugando”, declaró Navas en entrevista con Runrun.es.

Navas comentó que su hijo es periodista y ha trabajado para varios medios de comunicación que comulgan con el gobierno. Incluso, señaló que Ramón llegó a ser quien “prácticamente” manejaba las comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Centeno, de 33 años, es egresado de la Universidad Cecilio Acosta del estado Zulia. Trabajó como reportero de Sucesos y Judiciales en el diario oficialista Últimas Noticias; también en la Agencia Venezolana de Noticias, en el Ministerio de Comunicación.

Además era miembro nacional de la comisión de Comunicación de la Juventud del PSUV y fue el delegado más joven en la fundación de esta organización política en el año 2009. Al menos la mitad de su vida la dedicó al partido de gobierno.

Según señala la madre de Centeno, al momento de su detención, el periodista estaba entrevistando a unas personas detenidas en el Comando Nacional Antidrogas (CNA), “pero él nunca pensó que por eso lo iban a investigar”.

El 22 de enero, Centeno acudió al CNA para entrevistar a varios diputados detenidos por la “Operación Mano de Hierro”. El periodista conocía a la diputada Taina González del Juventud PSUV y a Jean Carlos Silva. La entrevista nunca fue publicada porque los funcionarios se llevaron la computadora, según reseña una nota de Infobae .

“Estaba haciendo un trabajo periodístico y del gobierno. Ramón andaba con muletas, él estaba en rehabilitación, no podía caminar”, agregó Navas.

Fueron imputados por los presuntos delitos de asociación para delinquir,tráfico de influencias y usurpación de funciones . Llevan presos más de 120 días. — CNP Caracas (@CNPCaracas) June 6, 2022

Hasta ahora van nueve audiencias de presentación diferidas y el tribunal ha alegado en varias ocasiones que esto ocurre por la ausencia de algún defensor público.

“La última audiencia la difirieron porque un abogado defensor público no fue. La anterior fue lo mismo, el abogado no se presentó. O sea que es puro embuste. Porque no va un abogado defensor la difieren”, criticó la madre de Ramón.

Un estado de salud deteriorado

Ramón es un paciente cardiópata y, al momento de su detención, se encontraba en muletas porque estaba en rehabilitación por una operación de cadera. Su madre señaló que actualmente está en el Hospital Domingo Luciani, pero está custodiado por militares con los que ella ha tenido que enfrentarse para que le permitan ingresar y atenderlo.

“El estado de salud de Ramón no está bueno. Ya gracias a Dios está en el Domingo Luciani y lo han tratado para operarlo, pero lo tienen ahí hospitalizado. Pero aparte de eso tiene tres militares que están todo el tiempo cerca de él, vigilándolo”, señaló.

“Yo voy todos los días al hospital, pero tuve que hablar con un mayor para que me dejaran entrar. Mi hijo no es ningún delincuente. La tensión le sube y le baja, no lo han podido operar por eso. El médico le sacó cinco inyectadoras de pus”, reveló la señora Omaira.

Navas vive en Fuerte Tiuna y cuenta que todos los días tiene que trasladarse hasta el hospital donde está su hijo, en El Llanito, municipio Sucre, un lugar bastante alejado de su residencia. La situación le genera muchos gastos.

“Nosotros no somos millonarios. Yo tengo que llevarle las cosas. Yo tengo que ir todos los días. Yo me enfrenté a los militares. ¿Quién me lo va a atender?”, señaló la madre de Ramón Centeno.

A Ramón le mandaron a hacer una prueba psiquiátrica en el Hospital Clínico Universitario. Según su madre, en el tribunal no ha sido utilizado este recurso. “¿Cómo se puede sentir una gente que sabe que es inocente y está detenido?”, preguntó.

Peticiones de ayuda sin respuesta

A pesar de haber trabajado para medios de comunicación del gobierno y haber formado parte del PSUV, pidió apoyo constantemente a personas que lo conocen dentro del chavismo, pero la señora Omaira señaló que nadie ha atendido sus peticiones de ayuda.

“Yo le mandé cartas a toda esa gente y nadie prestó atención a eso. Prácticamente, era él quien llevaba todas las comunicaciones del PSUV. Ni una sola persona ha movido un dedo por Ramón”, cuestionó.

Cuando detuvieron a Ramón, según contó su madre, no le permitieron verlo. Tuvo que esperar tres días. “Vinieron aquí al apartamento y lo allanaron sin ninguna orden. Yo quisiera saber quién está detrás de esto. Mi muchacho tiene un estado de salud que no está bien. En el Domingo Luciani un militar lo atropelló, lo golpeó”, denunció.

Medida humanitaria negada

El pasado 19 de julio, los familiares de Ramón denunciaron que al comunicador se le negó una medida humanitaria por tercera vez.

A través de la cuenta de Twitter de Centeno, los parientes indicaron que acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conversar con la jueza Sabrina Montes de Oca, pero se les impidió el acceso.

#ÚltimaHora Familiares hemos acudido hoy al @TSJ_Venezuela para conversar con la jueza Sabrina Montes de Oca pero se nos impidió el acceso. Allá nos hemos enterado que la tercera solicitud de medida humanitaria para el periodista Ramón Centeno fue dada SIN LUGAR

1/2 pic.twitter.com/LnaOKz7Jtt — Ramón Centeno. (@elboligrafo2) July 19, 2023

“Allá nos hemos enterado de que la tercera solicitud de medida humanitaria para el periodista Ramón Centeno fue dada sin lugar”, señala la publicación.

Según señalaron los familiares de Ramón, lo único aprobado «fue la declaración de contumacia».

La madre de Centeno espera que se resuelva su caso lo más pronto posible: “Lo que estoy viviendo no es fácil. Nosotros somos solo mi hijo y yo y todo lo que vivimos es demasiado fuerte. Uno se siente impotente de luchar y luchar y esto no se resuelve porque no les da la gana”.