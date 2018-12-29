Las fuerzas de seguridad de Egipto matan a 40 supuestos terroristas tras el atentado - Runrun

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Las fuerzas de seguridad de Egipto matan a 40 supuestos terroristas tras el atentado

kathypennacchio29 diciembre, 20181min1

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LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE EGIPTO mataron a 40 supuestos terroristas en operaciones en tres puntos del país tras el atentado contra un autobús de turistas en El Cairo que este viernes causó la muerte a al menos tres turistas vietnamitas y a su guía.

El Ministerio de Interior anunció que las operaciones fueron llevadas a cabo en la península del Sinaí (noreste), en las afueras de El Cairo y en la provincia de Guiza, al oeste de la capital egipcia.

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