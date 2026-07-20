La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este 20 de julio a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) levantar los bloqueos que mantienen restringido el acceso a decenas de medios en Venezuela, al considerar que la medida vulnera el derecho de la población a acceder a información oportuna en medio de la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, la organización sostuvo que Delcy Rodríguez, tiene la obligación de ordenar el desbloqueo de los portales informativos que permanecen censurados en el país y pidió a Conatel informar “cuándo y cómo levantará las restricciones”.

.@delcyrodriguezv tiene la obligación de ordenar el desbloqueo de los más de 90 medios digitales independientes que siguen censurados en Venezuela.@Conatel debe informar cuándo y cómo levantará las restricciones. Necesitamos transparencia y acceso a información ante emergencias… pic.twitter.com/ysh6guMwRZ — PROVEA (@_Provea) July 20, 2026

“Las personas en zonas afectadas necesitan información verificada sobre réplicas, rutas de evacuación y servicios activos. Necesitamos transparencia y acceso a información ante emergencias nacionales“, señaló la organización.

Provea recordó, además, que el acceso a la información está reconocido en el artículo 58 de la Constitución y afirmó que los bloqueos a medios “deben cesar“.

Más de 90 medios permanecen restringidos

En su publicación, la organización denunció que al menos 92 dominios de medios continúan bloqueados en el país, de acuerdo con el monitoreo de la plataforma VE sin Filtro. Aunque recientemente fue levantada la restricción sobre la red social X, la prensa independiente continúa afectada por distintos tipos de bloqueo aplicados por proveedores de internet.

Entre los medios venezolanos cuyos dominios aparecen afectados en el registro figuran 6to Poder, Agencia VN (Venezuela News), Aguacate Verde, Alberto News, Analítica, Aporrea, Armando.info, Caraota Digital, Cazadores de Fake News, Crónica.Uno, Diario La Región, Dólar Paralelo, Dólar Today, Efecto Cocuyo, Elecciones 2024 Venezuela, El Carabobeño, El Estímulo, El Liberal Venezolano, El Nacional, El Pitazo, El Político, Es Paja, EVTV, Impacto Venezuela, La Gran Aldea, La Manada Digital, La Patilla, Maduradas, Monitoreamos, Noticia al Día, Noticia y Punto, Noticias Venezuela, Noticiero Digital, Noticiero Venevisión, Observatorio Venezolano de Fake News, Opinión y Noticias, Primer Informe, Punto de Corte, Radio Fe y Alegría Noticias, Runrun.es, Servicio de Información Pública, Su Noticiero, TalCual, Venezuela al Día, Vivo Play y VPITV.

El monitoreo también registra restricciones sobre dominios de medios internacionales como Al Navío, EFE, El Tiempo, Infobae, La República, Minuto30, NTN24, PBS, Semana, The Wall Street Journal y Voz de América.

Acceso a información durante una emergencia

Provea advierte que mantener bloqueados portales informativos en medio de una emergencia nacional dificulta que la ciudadanía pueda consultar información independiente y contrastar los reportes oficiales sobre la evolución de la crisis, los riesgos asociados a posibles réplicas, las rutas de evacuación y la disponibilidad de servicios de atención.

La organización sostuvo que el acceso oportuno a información verificada constituye un elemento esencial para la protección de la población durante situaciones de desastre y reiteró su llamado a las autoridades a cesar las restricciones que afectan a los medios y garantizar el ejercicio del derecho constitucional a buscar, recibir y difundir hechos sin censura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.