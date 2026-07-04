La sede del histórico colegio Agustiniano San Judas Tadeo de La Pastora, ubicado en la calle Real de esta parroquia en las cercanías de Puerta Caracas, sufrió severos daños en su estructura. El edificio colapsó en su parte posterior este 3 de julio en horas de la tarde. El desplome fue consecuencia directa de los sismos del 24 de junio que debilitaron severamente los cimientos de la estructura.

“Todas las áreas del colegio estaban activas menos el módulo 2, allí había una etiqueta roja que indicaba que no se podía pasar a esa zona del edificio porque las columnas estaban fracturadas. Esa parte fue clausurada previamente. Gracias a Dios, no había nadie al momento que colapsó, el último en salir fui yo”, dice Fray Johan Caldera, rector del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo de La Pastora.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana y el Sebin acordonaron el perímetro del colegio.

El derrumbe de la estructura cayó sobre una casa en el sector La Ribereña de Catuche, la comunidad que colinda con la institución educativa. Unos trozos de muros hirieron a Miguel Ángel Guerrero, de 36 años, quien fue trasladado de emergencia a un centro clínico ubicado en Nuevo Circo. Según el diagnóstico médico, Guerrero presenta una fractura craneal.

“A las 3:35 de la tarde me encontraba en mi lugar de trabajo, en Los Mecedores. A esa hora escuché un estruendo muy fuerte, me asomé y vi la nube de polvo del derrumbe del colegio. Vi que cayó sobre nuestra casa y salí corriendo para acá. Al llegar, mi hijo se estaba desangrando por la herida que tenía en la cabeza”, cuenta Miguel Guerrero, de 59 años, padre de Miguel Ángel.

Miguel Guerrero, padre del herido Miguel Ángel Guerrero. Foto: Leo Álvarez

Según relatan los vecinos de Catuche, luego de los terremotos nadie dormía tranquilo en La Ribereña. “Yo tenía miedo de que esto iba a pasar. El colegio está sobre nuestras casas. Vimos cómo caían cimientos el día del temblor. Para colmo Miguel Ángel estaba de reposo porque lo operaron recientemente de la vesícula”, dice conmocionada la señora Lenys Niño, suegra del muchacho herido.

Lenys Niño, suegra del herido Miguel Ángel Guerrero. Foto: Leo Álvarez

En la calle Real de La Pastora, enfrente de la entrada principal del colegio y la Iglesia San Judas Tadeo de arquitectura brutalista, vecinos, alumnos, maestros y ex alumnos se agruparon para cerciorarse de los daños del colegio fundado por los Agustinos Recoletos hace casi 60 años.

El número de alumnos afectados es de 900 niños, niñas y adolescentes quienes desde hace una semana interrumpieron sus clases, en el cierre del año escolar, por decisión de las autoridades de la institución para garantizar su seguridad, luego de evaluar los primeros daños causados por los sismos.

“En este colegio estudian mis hijos. Soy una devota de San Judas Tadeo”, comenta la señora María Soledad Pérez, de 55 años, quien saca de su cartera una estampa de San Judas Tadeo y le reza a su santo frente a la iglesia arquitectura brutalista: “San Judas, apóstol de Cristo, mi patrón y protector. Sostén mi esperanza. Danos consuelo en este dolor. Te encomiendo mi vida, la de mi familia y la de los venezolanos. Amén”.

El colegio San Judas Tadeo está en la calle Real de La Pastora. Foto: Leo Álvarez

El día de San Judas Tadeo se celebra cada 28 de octubre. En La Pastora, la devoción por este santo es una de las festividades más populares y de mayor tradición de la parroquia en la que luego de una misa solemne en la iglesia del Colegio Agustiniano, se baila al santo que sale en procesión.

“A San Judas Tadeo se le pide auxilio en las situaciones más difíciles y desesperadas, él es patrono de las causas imposibles. Le pedimos fortaleza para transitar este momento difícil y sobreponernos en las dificultades”, dice Mariela Rodríguez, vecina de Puerta Caracas y egresada del colegio.