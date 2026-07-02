Dinorah Figuera reaparece y hace un llamado a la unidad

Dinorah Figuera, diputada y presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, publicó la mañana de este 2 de julio en la red social X un mensaje sobre los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela. En el texto expresó condolencias a las víctimas, agradeció la ayuda internacional y llamó a la unidad nacional para afrontar la emergencia y la reconstrucción del país.

Figuera afirmó que los sismos han dejado “dolor y destrucción” en distintas regiones del país y agradeció el apoyo brindado por Estados Unidos y otras naciones que, agregó, han acompañado a las comunidades afectadas, con especial énfasis en el estado La Guaira.

La dirigente parlamentaria sostuvo que la magnitud de la tragedia exige responsabilidad y visión de Estado, así como la implementación de soluciones concretas y sostenibles para las personas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el desastre natural.

Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional de 2015 mantiene seguimiento a las labores de rescate y asistencia que, de acuerdo con su planteamiento, se realizan en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos y el denominado Gobierno Interino.

Unidad y reconstrucción nacional

Figuera también hizo un llamado a la unidad de los venezolanos para acompañar el duelo por las víctimas y promover un proceso de reconstrucción nacional e institucional. En ese marco, señaló que dicho proceso debería avanzar conforme a las tres fases planteadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos: fortalecimiento de la estabilidad, recuperación económica y transición hacia una democracia con instituciones sólidas.

Finalmente, reiteró su disposición a asumir responsabilidades dentro de ese proceso y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la tragedia. Mientras tanto, en el marco del decreto de siete días de duelo nacional, quedó suspendida la venta y distribución de bebidas alcohólicas desde las 6:00 de la tarde de este jueves, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades tras los terremotos registrados en el país.

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