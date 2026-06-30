LaConversaARI | Nadeska Noriega: militares de EE UU operan la torre de control de Maiquetía

La periodista Nadeska Noriega informó este martes 30 de junio que un contingente de respuesta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asumió la operación de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, luego de que la infraestructura resultara afectada por los terremotos registrados la semana pasada.

Durante una entrevista concedida al programa La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga, conducido por el director editorial de Runrun.es Luis Ernesto Blanco, Noriega afirmó que el contingente estadounidense que estaría encargado de forma temporal de las operaciones de la torre está integrado por miembros del Comando de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes también instalaron un centro de comando y un hospital de campaña dentro del aeropuerto.

Según la periodista, el hospital tendría capacidad para atender a unas 100 personas y serviría como apoyo ante la saturación de la red hospitalaria de La Guaira.

Centro de comando en la pista principal

“Los hospitales en Vargas no pueden atender la cantidad de casos que les llega”, afirmó Noriega, quien señaló que pacientes también están siendo trasladados a centros asistenciales de Caracas y Los Teques.

Asimismo, la periodista indicó que el contingente trabaja en la cabecera de la pista principal del aeropuerto, identificada como la 10-28, donde se instaló un puesto de comando para coordinar las operaciones. También explicó que la Torre de Control sufrió daños parciales tras el terremoto, especialmente en los sistemas de antenas y comunicaciones, lo que dejó inoperativa la infraestructura durante varias horas.

La última palabra la tienen EE. UU.

Durante la entrevista, Blanco mencionó declaraciones ofrecidas por Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que la presencia del personal estadounidense corresponde a un apoyo operativo temporal y no implica que Washington haya asumido el control del aeropuerto.

Sin embargo, Noriega afirmó que, según sus fuentes en Maiquetía, los militares estadounidenses tienen un rol determinante en las operaciones de la Torre de Control.

“Los funcionarios venezolanos terminan solicitándole permiso no al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, sino a los militares estadounidenses. La última palabra la tienen los militares estadounidenses”

Denuncia cierre del espacio aéreo venezolano

La periodista también se refirió a un NOTAM —aviso emitido por las autoridades aeronáuticas para informar sobre condiciones que afectan las operaciones de vuelo— publicado, según dijo, por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

De acuerdo con Noriega, el documento establecía el cierre del FIR Maiquetía hasta el 2 de julio. Añadió que el FIR (Flight Information Region) de Maiquetía comprende el espacio aéreo venezolano y cuestionó la medida al considerar que supondría restringir las operaciones aéreas en todo el país.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido información detallada sobre el estado de la torre de control de Maiquetía ni sobre el alcance de la participación del contingente estadounidense en las operaciones aeroportuarias. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las afirmaciones realizadas por Noriega durante la entrevista.

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