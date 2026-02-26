Operación de Ramón Centeno: negación y aprobación el mismo día

A Ramón Centeno, periodista excarcelado el 14 de enero y hoy en silla de ruedas, le negaron y le aprobaron —en el mismo día— la autorización para someterse a una cirugía que podría devolverle la posibilidad de caminar.

Según información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el tribunal le negó la autorización al periodista para ausentarse del juicio y someterse a la operación que estaba programada para este jueves 26.

Sabrina Montes de Oca, jueza del Tribunal 11 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas, desestimó los reiterados informes que, a solicitud del mismo tribunal, ha enviado la medicatura forense luego de examinar la condición de salud de Centeno. El último de ellos en septiembre de 2025.

El sindicato señaló que frente a la notificación hecha por la defensa del periodista sobre su ausencia para someterse a la operación y al proceso de rehabilitación, la jueza emitió un oficio donde lo obliga a ir al Senamacf para una nueva revisión el mismo día que tenía previsto entrar al quirófano.

El SNTP indicó que después de enviar el oficio donde lo obliga a hacerse nuevos exámenes, la jueza Montes de Oca, en respuestas a las múltiples denuncias, emitió una comunicación en la que autoriza la operación. Hace una semana la había solicitado la defensa privada

Luz verde

Centeno confirmó a través de un video difundido en la cuenta en X del SNTP que recibió la autorización del Tribunal 11 de Juicio para operarse, luego de que gremios y organizaciones de la sociedad civil reclamaran la negativa que habita tenido la jueza.

“Agradezco a los medios de comunicación, a mis colegas y a la sociedad civil para que puedan operarme. Estoy esperando una nueva fecha para la cirugía”, dijo Centeno.

Ramón Centeno fue detenido el 2 de febrero de 2022 junto a su colega Gabriel Zambrano, luego de entrevistar a un diputado vinculado a la operación “Mano de hierro”. Aunque la entrevista nunca fue publicada, ambos fueron imputados por asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Duró casi cuatro años en prisión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

