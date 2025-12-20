Grupo armado asesina a dos militares y dos policías en Aragua

Hombres que portaban armas de guerra asesinaron a dos militares y a dos policías en el sector Tomborón, municipio Lamas del estado Aragua. El hecho ocurrió este viernes 19 de diciembre en horas del mediodía en una zona que es catalogada como de extrema peligrosidad.

A los funcionarios les dispararon con armamento tipo AR-15 y la potencia de los proyectiles fue de tal magnitud que lograron penetrar los chalecos de seguridad que portaban los uniformados. Tres de ellos murieron en el sitio porque la potencia de los disparos no le dio oportunidad a la defensa, pese al equipo blindado que llevaban.

Sobre las víctimas, las autoridades confirmaron que se trataba de funcionarios de altos mandos y de personal operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Los fallecidos son el capitán de la FANB, Andrés Bisamon León, comandante de la Compañía de Empaque de la 42 Brigada de Paracaidistas; Antonio Caraballo, de la Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el primer oficial de la PBN, José Gregorio Landaeta Torres y el inspector de la PNB, Ávila Enrique, jefe de Operaciones de la estación municipal Lamas, quien falleció después de que ingresó herido al Hospital Central de Maracay.

Horas después del hecho se desplegó un operativo. Una comisión mixta de funcionarios de la Guardia Nacional, PNB, Cicpc y Policía de Aragua sostuvieron un enfrentamiento con el GEDO “Mamá Osa” en el municipio Zamora y asesinaron a un hombre identificado como Enrique Nieves, alias Potro Loco, con registro Sipol, quien está, presuntamente implicado en el homicidio porque se le incautó una pistola marca Glock Cal. 9mm serial GYL813, que estaba solicitada y que fue hurtada a unos de los funcionarios que mataron.

Las versiones

Según el reporte oficial de los cuerpos de seguridad, los funcionarios se encontraban en el área realizando labores de patrullaje preventivo. Sin embargo, otra versión precisa que los efectivos cumplían funciones de custodia privada para un camión cargado de pollo que pertenece a una empresa privada que ingresaba a la zona.

Hasta el momento, ninguna autoridad civil ni militar ha confirmado el vínculo entre el despliegue y la escolta de bienes privados. Esta situación ha generado una serie de interrogantes sobre el uso de recursos del Estado en una de las regiones más críticas del estado Aragua.

El factor militar en la zona

Habitantes de la zona, quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, señalan como dato que la mayoría de las haciendas que aún logran mantenerse operativas pertenecen, presuntamente, a militares de alto rango. Según los vecinos, estas propiedades cuentan con esquemas de seguridad que el productor común no puede costear o gestionar, lo que acentúa la brecha de inseguridad en la región.

Las investigaciones continúan para esclarecer si el incidente que originó la movilización policial fue un enfrentamiento directo con las bandas que operan en Tomborón o si se trató de una emboscada relacionada con la presunta custodia del cargamento de alimentos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

