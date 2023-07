Creadores de contenido en redes sociales fomentan la desinformación entre personas migrantes - Runrun

#LaTrampaDeLaDesinformación | Las personas migrantes recurren a las redes sociales para buscar información que les ayude en su camino. Sin embargo, muchas veces se encuentran con datos erróneos, amplificados por influencers

Por: Julie Ricard, Maria Ramirez Uribe, Anna Spinardi y Berenice Fernández

Antes de tomar la ardua travesía de su país de origen hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida, los migrantes usualmente recurren al Internet, las redes sociales y las aplicaciones como WhatsApp para informarse sobre cómo pueden llegar a su destino final.

Estas personas buscan información por redes sociales porque “están enfocadas en encontrar la manera más segura, rápida o fácil de llegar a Estados Unidos”, señaló Guadalupe Correa-Cabrera, experta en migración de la Universidad de George Mason. “Están revisando constantemente” las redes sociales.

Sin embargo, las políticas de inmigración son complejas y en los últimos años han cambiado mucho. Por ende, se vuelve difícil entender el proceso legal que se debe tomar para llegar a Estados Unidos. Es aquí donde se fomenta la desinformación.

“En situaciones normales la gente no creería ciertas cosas”, dijo Fernando García, director del Border Network for Human Rights, un grupo que ayuda a migrantes en El Paso, Texas. “Pero cuando están viviendo en temor y en shock todos los días son más susceptibles a cualquier tipo de información que les de un grado de esperanza”.

No toda la información compartida en redes sociales es errónea; aun así, existen varias cuentas con cientos de miles de seguidores que difunden información falsa o con verdades parciales.

Influenciadores en redes sociales amplifican la desinformación

Correa-Cabrera explicó que las narrativas desinformantes suelen comenzar por WhatsApp y después son complementadas y amplificadas en plataformas como Instagram o TikTok.

“Estos influenciadores se ven como personas que saben sobre las leyes de inmigración, aunque no sepan”, comentó Correa-Cabrera. “A veces se presentan como abogados. Esa es la imagen que quieren representar”.

Lo cual le da más confianza a los migrantes de que la información es verídica, aún cuando no lo es.

Por ejemplo, Darío Andrés Oviedo Melendez y José Rafael Roman Argotte tienen cuentas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con más de 950,000 seguidores en total. Ellos publican vídeos diarios dando actualizaciones sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. No sabemos cuáles son las intenciones de Oviedo Melendez y Roman Argotte, pero la información que proveen no siempre es la correcta.

El 9 de abril, Roman Argotte publicó un video en TikTok con casi 400,000 vistas, informando a sus seguidores que a partir de ese día “no podrán ser expulsados venezolanos a México a través del Título 42”, citando como fuente una nota de Breitbart, un sitio web de noticias de derecha. El Título 42, una política de salud pública que expiró el 11 de mayo, permitía a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes sin darles la posibilidad de pedir asilo.

En ese entonces no se había hecho ningún anuncio oficial que los venezolanos estarían exentos a la política. Un día después de la publicación de Roman Argotte surgió una corrida de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos con falsas esperanzas de poder ingresar a Estados Unidos.

“En las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook está corriendo la noticia,» de que las personas podían entregarse a las autoridades estadounidenses para pedir asilo, le dijo un inmigrante venezolano a un reportero en la frontera el 10 de abril.

Ese mismo 10 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) denunció la información como errónea en un tuit. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también le dijo directamente a PolitiFact que esa información que Roman Argotte publicó era incorrecta.

PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido a través de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta. Sin embargo, días después de que PolitiFact llamó y mandó mensajes a Roman Argotte, él publicó tres videos en TikTok sobre la desinformación en redes sociales. En los videos, Roman Argotte menciona directamente los ejemplos que PolitiFact destacó en sus mensajes.

Hablando sobre el video del 9 de abril, Roman Argotte declaró que en un momento esa información era “veraz” y “real”, y que “muchas personas replican el mensaje de manera errónea”.

Cambios en políticas migratorias fomentan la desinformación

En redes sociales, en general, es típico ver a creadores usar los cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos “para presentar un sentido de urgencia”, dijo Correa-Cabrera. Surgen publicaciones que incluyen verdades parciales y que presentan el proceso de solicitud de refugio o asilo como algo sencillo y rápido.

“A partir del 11 de mayo no podrán ser deportadas personas que lleguen a la frontera de los Estados Unidos bajo el Título 42”, dijo Roman Argotte en uno de sus videos de TikTok más populares, con más de 17.6 millones de vistas.

PolitiFact calificó esta publicación como Mayormente Falsa; los migrantes no serán expulsados bajo el Título 42 porque esa política ya no aplica, pero eso no quiere decir que cualquier migrante puede entrar al país, como sugiere el video.

El 19 de junio Roman Argotte declaró por TikTok que la desinformación en este video “es por culpa de personas que no entienden el mensaje y lo replican”.

Oviedo Meléndez, uno de los creadores de contenido, le dijo a sus seguidores en marzo que Biden había “anunciado un comunicado donde los ecuatorianos pueden venir a los Estados Unidos de manera legal a través del nuevo programa de refugiados”.

El Departamento de Seguridad Nacional le aclaró a PolitiFact que esta información es falsa.

Videos en redes sociales promocionan consejos legales

Además de crear contenido en redes sociales, la cuenta de TikTok de Roman Argotte dice que el provee “consultas legales” a través de WhatsApp.

En su cuenta de Instagram, Oviedo Melendez dice que él proporciona “consejo legal” y se autodenomina como “abogado especialista” de inmigración, cobrando $20 por una consulta de 15 minutos, según una respuesta automática de su cuenta de WhatsApp.

Cuando la gente pide más información o aclaraciones en los comentarios de Instagram y TikTok, los dos creadores responden que las consultas deben hacerse por medio de WhatsApp.

Ambos tienen una compañía registrada en Florida llamada Dario Pfister, LLC, pero ninguno parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.

La desinformación en redes sociales es parte de lo que influye en la decisión que toman los migrantes sobre cómo y cuándo cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, señaló García de Border Network for Human Rights.

“Existen factores importantes que empujan y atraen a los migrantes”, a huir de sus países, explicó García. “Pero de alguna manera lo que solidifica esta decisión es la desinformación”.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.