El grave estado de salud de Williams Dávila lo tiene entre El Helicoide y el hospital

Desde su arresto, Dávila ha sido enviado dos veces al hospital de emergencia. La ley indica que por su avanzada edad no debería ser privado de libertad por el Estado

Lucia Pietrini Hace 4 horas

Ante la mirada atónita de transeúntes, en horas de la noche del 8 de agosto, el dirigente de Acción Democrática y exgobernador de Mérida, Williams Dávila, fue detenido en medio de la calle y montado en una camioneta plateada por funcionarios no identificados.

Dávila salía de una una vigilia por los presos políticos (actualmente 1958 personas confirmadas, según la ONG Foro Penal) en la plaza Los Palos Grandes, Distrito Capital, actividad que había sido convocada por la líder opositora, María Corina Machado. Pronto se cumplirán tres meses desde su arresto.

#8Ago #Caracas #Detenidos @SergioNovelliE: Informan que habría sido detenido de forma arbitraria el dirigente de AD, Williams Dávila en Los Palos Grandes, Caracas. pic.twitter.com/QZmAaP4rCO — Reporte Ya (@ReporteYa) August 9, 2024

Dávila fue llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, uno de los centros de tortura más grandes de América Latina, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Tan solo dos días más tarde, el 14 de agosto, fue trasladado de emergencia a un hospital en grave estado de salud, según lo denunció su hijo, William Dávila Valeri.

El dirigente de AD tiene 73 años y fue operado del corazón meses antes de ser detenido, así que debe tomar medicinas anticoagulantes a diario para mantenerse estable. Durante su corta estadía en el Helicoide, no tuvo acceso a sus medicamentos, acotó su hijo.

Entre prisión y el hospital

Dávila estuvo hospitalizado hasta que fue trasladado de vuelta al Helicoide la noche del 16 de octubre, ”aparentemente para una audiencia preliminar” información que no fue confirmada en su momento ni por sus familiares ni abogados, pues no recibieron notificación oficial del Estado “ni del defensor público asignado”, según denunció su su hijo en la red social X. También insistió en que la reclusión prolongada podía empeorar su salud de su padre.

El dirigente fue devuelto al hospital horas más tarde, pero su familia no pudo tener comunicación con él. ”Su estado de salud no permite que lo saquen del hospital de esa manera, jugando con su vida y la prueba de ello es que tuvieron que ingresarlo de nuevo”, agregó su hijo en otra publicación.

En entrevista con Runrun.es, Dávila Valeri comentó que el primer traslado al hospital de su padre sucedió debido a una ”infección de orina” que contrajo mientras estuvo en prisión, que luego dio pie al inicio de una sepsis. También explicó que su padre tiene válvulas en su corazón y que la infección podía atacarlas al considerarlas ”objetos extraños’‘, lo que podía llevar a una peligrosa complicación en su salud.

Dentro de la gravedad de su condición, actualmente Dávila (padre) se encuentra estable en el Hospital de Clínicas Caracas, ”en la medida en que esté en un entorno cuidado” declaró su hijo.

La presunta audiencia preliminar por la cual lo sacaron del hospital en primer lugar no sucedió, pero de acuerdo a información recibida por Dávila Valeri la semana pasada, él y sus familiares están a la expectativa de que se lleve a cabo pronto.

Desconoce si para esto tendrán que trasladar a su padre nuevamente al Helicoide o si la audiencia tendrá lugar en el recinto hospitalario.

¿Qué dice la ley?

En Venezuela, el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no se puede privar de la libertad a las personas mayores de 70 años.

”No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada”, se lee en el documento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho seguimiento al caso de Dávila y amplió sus medidas cautelares en favor del dirigente de AD el 14 de agosto.

Dirigentes de tercera edad en riesgo

Dávila no es la única persona de tercera edad tras las rejas después del 28 de julio. Nicolás Espinoza Barrios, de 72 años y miembro del Comando de campaña de Vente Venezuela en el sector agroalimentario, fue arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el 30 de septiembre. Su familia no supo su paradero durante días, hasta que se enteraron que se encontraba recluido en la sede del cuerpo en Boleíta, Distrito Capital. ”Sin embargo, aún no han podido verlo y desconocen su situación”, denunció la tolda azul el 14 de octubre de 2024.

Su hermana, Carla Espinoza Barrios, señaló que es una persona hipertensa, diabética y tiene una patología de tiroides. Su familia solicitó un recurso de amparo para el detenido y exigieron su inmediata liberación.