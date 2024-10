DDHH Olvidados

La orden de detención de Freddy Superlano nunca llegó

La esposa de Freddy Superlano ha recurrido a buscar ayuda psicológica para sus hijas, “porque al final son niñas que están pasando por este trance tan difícil, que los padres cometemos el error de creer que no entienden, pero sí entienden”

Redacción Runrun.es Hace 5 horas

Solo dos días después de las elecciones presidenciales, el martes 30 de julio, fue detenido arbitrariamente Freddy Superlano, dirigente del partido político Voluntad Popular. Esto ocurrió a plena luz del día en Caracas cuando el opositor estaba en una camioneta junto a sus acompañantes Renzo Salinas y Rafael García, quienes también fueron detenidos.

#Urgente | Freddy Superlano, diputado y dirigente de @VoluntadPopular fue detenido en Caraca,junto a dos miembros de su equipo por funcionarios encapuchados. Alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva ola de detenciones contra líderes políticos en Venezuela. pic.twitter.com/rmCvbNydm6 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) July 30, 2024

Superlano fue uno de los políticos de oposición que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia y participó en varios actos de campaña para acompañar al aspirante a la presidencia y también a la líder opositora, María Corina Machado.

Más de 60 días han transcurrido desde aquel momento en el que sujetos encapuchados lo subieron a una camioneta en contra de su voluntad y se lo llevaron a El Helicoide. Desde ese momento nadie ha podido ver a Freddy Superlano, ni siquiera su esposa ni su abogado de confianza.

“Son ya 66 días en los que a él se le ha negado su derecho a la defensa privada. No ha tenido acceso a su abogado de confianza. Todos estos días sin ver a su familia, le han negado el contacto con su familia”, relató su esposa, Aurora Silva, en conversación con Runrun.es.

Superlano fue candidato a la gobernación de Barinas -su tierra natal- en 2021, un evento polémico puesto que las proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras celebrado el proceso lo daban como ganador, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la elección en esa entidad porque el opositor estaba supuestamente “inhabilitado” y ordenó repetir las elecciones en enero de 2022.

También, fue candidato a la elección primaria de la oposición de octubre de 2023. Superlano participó en el debate realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) junto a otros aspirantes, pero se retiró de la contienda unos días antes. En esa elección ganó María Corina Machado con una mayoría abrumadora.

Sin acceso al expediente

Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular, señaló que ni ella ni su abogado de confianza, Joel García, han podido tener acceso al expediente ni ningún otro tipo de información.

“Nadie se ha comunicado para darnos información de Freddy, lejos de lo que uno puede saber allí a través del Helicoide”, relató Silva en entrevista con Runrun.es.

Aurora acude semanalmente a ese lugar para llevarle insumos personales a su esposo, aunque no tiene ninguna certeza de que les sean entregados.

La familia Superlano reside en Barinas y desde la semana siguiente de la detención de Freddy, su esposa se trasladó a Caracas junto a sus hijas Aurora y Amelia, de seis y tres años respectivamente.

“Estuvimos en Caracas dos meses, hasta esta semana que yo vine a Barinas a instalar a las niñas, pues ya comenzaron las actividades escolares y no pueden perder más clases. Pretendo organizarme para poder dejar a las niñas acá con mi mamá, que es la que me está ayudando con el tema del colegio, y yo me devuelvo a Caracas”, contó.

Aurora Silva también indicó que dos días antes de la detención, falleció la abuela de Superlano, por lo que la familia está viviendo una situación de luto y dolor en paralelo a lo que representa tener a un miembro bajo condición de detención

La niña se acuesta a dormir llorando por su papá

Freddy Superlano tiene seis hijos, tres que están fuera del país y tres que viven en Venezuela. Uno de los que está en el país tiene 12 años, mientras que las más pequeñas, Aurora y Amelia han vivido con su papá siempre.

“Amelia ya siente la ausencia de su papá tanto tiempo, y ella todas las noches me pregunta, ve fotos del papá y llora, se acuesta a dormir llorando por su papá, pidiendo ver a su papi. Aurora sí maneja la información de otra manera, ella es más específica”, contó Silva.

Esta situación ha llevado a la esposa de Superlano a buscar ayuda psicológica para sus hijas, especialmente “porque al final son niñas que están pasando por este trance tan difícil, que los padres cometemos el error de creer que no entienden, pero sí entienden”.

Para Aurora no es sencillo darle consuelo a sus hijas, porque a veces ni ella misma tiene fuerzas. Reconoce que hace lo posible por calmarlas.

“Es difícil para las niñas pequeñitas en este momento. Él siempre me lo mencionó, que quería mantener a las niñas un poco alejadas si esto pasaba, porque nosotros, debido a las amenazas que tenía Freddy, estábamos claros de que esto podía pasar. Pero es imposible, los niños se dan cuenta de todo”, comentó.

Una orden de captura que nunca llegó

Aurora Silva recibió un documento en donde aparecía una supuesta orden de captura contra su esposo, pero nunca la recibió antes de ser detenido. “Solo supimos de esas órdenes de captura por una amenaza directa que tuvo de parte de Diosdado Cabello en su programa, el primero de julio de 2024, donde él dice que por su nariz había pasado una orden de aprehensión para un líder opositor nacional con iniciales FS. Ese vídeo empezó a hacerse viral y entendimos el mensaje”.

A partir de ese momento, Superlano comenzó a resguardarse casi un mes antes de las elecciones presidenciales. Pero, así como otros dirigentes políticos, estuvo expuesto en varias actividades políticas, y según cuenta su esposa, “logró zafarse en varias oportunidades del Sebin”.

“Nosotros en nuestra casa fuimos objeto de persecución. Siempre hemos sido objeto de persecución. Perseguían a la niña para el colegio, me imagino yo, buscando algún tipo de contacto o una vía para llegar a Freddy”, agregó.

Sin embargo, Superlano siempre estuvo claro de que lo peor vendría después del 28 de julio y eso fue lo que pasó: terminó siendo detenido.

La familia de Freddy Superlano, según su esposa, ha estado bajo constante amenaza desde el año 2017: “Yo, como esposa de un preso político al que se le han violado todos los derechos humanos, en un caso en el que el debido proceso no ha sido respetado, no ha tenido acceso un abogado. Son más de dos meses en los que nadie lo ha visto, no sabemos cómo está. Eso a ellos les causa ruido y siempre van a intentar crear ese miedo para que las familias estén silenciadas”, expresó.

Sin respeto al debido proceso

Tanto Aurora como su abogado, Joel García, han acudido a la Fiscalía, al Palacio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo para exigir información sobre Freddy Superlano, pero ni siquiera han podido tener contacto con el defensor.

“Hemos intentado sustituir la defensoría por un abogado privado. No nos han permitido, no nos han aceptado, no nos han recibido ningún tipo de documento o amparo. Todo lo que yo sé, lo sé por rumores”, acotó.

La única información que ha obtenido Aurora es un documento en respuesta a un recurso de amparo que se introdujo para pedir una fe de vida de Superlano. “Ellos me lo respondieron tres semanas después y me dijeron que eso era improcedente porque él había sido presentado, según este documento, el 2 de agosto vía telemática”, relató.

En esa audiencia de presentación a Superlano se le imputaron los cargos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. La semana pasada se corrió el rumor de que ya había sido acusado, pero Aurora no tiene certeza de que esto sea así. En medio de la incertidumbre y la falta de información, mantiene la esperanza de que su esposo pronto pueda tener acceso a un abogado y de lograr lo que ha estado esperando por más de dos meses: poder verlo.