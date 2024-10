En Venezuela no se habla del aborto

“Decidí interrumpir mi embarazo porque no tenía estabilidad mental ni económica. Sentí temor, pero después entendí que era mi derecho decidir sobre mi cuerpo”, así comienza la historia de Aracely*, una joven que quedó embarazada en Venezuela, uno de los países más restrictivos en temas de derechos sexuales y reproductivos de la región.

Probablemente, Aracely no tenía idea de los riesgos de su decisión. Más allá del aspecto legal, cuando se trata de interrumpir un embarazo, las mujeres que toman la decisión consideran cualquier medio, aunque pueda poner en riesgo su seguridad y hasta su propia vida. Al hablar de los derechos de las mujeres en Venezuela, los sexuales y reproductivos parecen estar en el último eslabón.

De acuerdo a datos del informe ‘Mujeres al límite’, de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), publicado en el 2019, el aborto es la tercera causa más frecuente de muerte en mujeres. Se trata de una realidad que poco se conoce debido a la falta de datos oficiales, los cuales no son publicados desde 2018.

Josefina*, una activista feminista y especialista en salud sexual y reproductiva, explica que desde una perspectiva de salud pública, sería más fácil que no exista la restricción del aborto y se le pueda proveer a todas las personas los servicios y la información adecuada para su interrupción.

“ La interrupción voluntaria del embarazo es una realidad y más en medio de la situación que vivimos de emergencia humanitaria compleja . Va más allá de un deseo de querer ser madre o no, hay otras realidades que no se atienden, como los abusos y violencias sexuales en los espacios familiares, principalmente”, indica.

Expresa que cuando una mujer es abusada y queda embarazada, el Estado las deja en una situación de desamparo. “Plantean que la solución es que paran y lo den en adopción, sin tomar en cuenta que un embarazo lleva un proceso mental, físico y emocional complejo. Y cuando hablamos de las niñas es más difícil, yo no creo que tengan que pasar por esto y la realidad es que no existen políticas públicas para esto”.

Insiste que la solución no debe ser obligar a las personas a parir, lo cual representa una clara violación a sus derechos. “La interrupción voluntaria del embarazo es parte de los derechos sexuales y reproductivos y eso no lo podemos olvidar. Al Estado se le ha hecho distintos llamados para que revisen su legislación sobre el tema, pero ha hecho caso omiso”, apuntó.

“En los centros públicos adonde van las mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, muchas de ellas abandonadas por sus parejas, cuando van a estos centros hospitalarios son víctimas de violencia, aunque existe un protocolo por emergencias posaborto, no existe mucha información al respecto y no están educados sobre el tema”, afirma la especialista en salud sexual y reproductiva.

Josefina* hace referencia al protocolo de atención de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, el cual fue publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en diciembre 2013.

En el mismo, se indica la atención integral postaborto la cual “se refiere al tratamiento de la condición por parte del personal de salud centrado en las necesidades de la paciente con enfoque de derechos humanos y calidad de atención”, ya que se entiende que los abortos pueden ser inducidos o no.

La abogada especialista en género, Roxana Vivas, agrega que en el capítulo tres y cuatro del protocolo “se señala el aborto y su atención, además posee dos capítulos destinados especialmente a situaciones ocurridas posaborto y las fases a seguir”.

Este protocolo es poco recordado y muchas mujeres corren el riesgo de ser criminalizadas si informan que están atravesando por este proceso.

“He atendido casos de abortos espontáneos y aunque la víctima se siente culpable, en los hospitales son tratadas de forma horrible. Usan sus dedos tratando de buscar la pastilla abortiva en sus genitales o en su boca, a pesar de que la persona diga mil veces que fue un aborto espontáneo”, cuenta Josefina*, quien también es acompañante de mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Los grupos feministas venezolanos insisten que las leyes deben cambiar y también deben existir políticas para garantizar la educación en temas de salud sexual y reproductiva.

La decisión que tomó Aracely tiene consecuencias penales. El Código Penal de Venezuela, que data de 1915 (con una última reforma en el 2005), tipifica el aborto como un delito. Solo es permitido cuando compromete la vida de la madre, pero no existe un manual o procedimiento claro que explique este estatuto. Establece que “no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.

En este documento, a la persona gestante se le considera “parturienta”, lo que también podría indicar que es legal solo si ocurre en el acto. Como explicó Selene Soto Rodríguez, abogada senior de la organización internacional Women’s Link Worldwide y especialista en derechos humanos y género, en la conferencia organizada por ‘Encuentros Feministas’.

Lo que sí está claro es que si una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, la ley está lista para castigar. El artículo 432 del Código Penal establece: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.

Sin embargo, que esté penalizado no significa que las mujeres no recurran a él, Amnistía Internacional estimó que, en el año 2019, se realizaban alrededor de 15 abortos por día en el país, más de dos mil en el año. El acceso al aborto legal y sin riesgos es un derecho humano, como lo estipula la Organización de las Naciones Unidas, aunque las leyes venezolanas están lejos de reconocerlo.

Aracely* cuenta que investigó mucho antes de interrumpir su embarazo y sabía que no tenía otra opción que hacerlo en casa. En ese momento, tenía ocho semanas de gestación y se arriesgó, pese a saber que podía ser complicado y eso representaba un riesgo para su salud.

Entre las directrices de la OMS para un “aborto seguro” se establece que debe ser “asistido por alguien con la información o las cualificaciones necesarias, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro”.

También recomiendan garantizar el acceso a las píldoras abortivas con fines médicos y “asegurarse de que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la información precisa sobre la atención que necesiten”.

“Tenía mucho miedo. Después me sentí muy triste y pasé un tiempo lamentando mi decisión, pero entendí que era lo mejor y lo más responsable. Estamos hablando de una vida más, y no quería que pasara penurias. Aunque dicen que un bebé viene con un pan bajo el brazo, eso no es así. Hay que pensar en la estabilidad financiera que da la oportunidad de proveer al bebé, para cubrir todas sus necesidades”, expresa.