DDHH Olvidados | La esposa de Perkins Rocha no ha podido verlo desde su detención

La ola de detenciones arbitrarias en contra de los aliados de la líder de la oposición, María Corina Machado, alcanzó a su asesor jurídico, Perkins Rocha.

El abogado y profesor universitario tenía un peso importante en la lucha que lidera María Corina Machado. Era el portavoz del partido Vente Venezuela y representante del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, desde el pasado 27 de agosto, Rocha pasó a formar parte de la lista de presos por motivos políticos que el Foro Penal Venezolano (FPV) contabiliza en 1.834, según la última actualización del 16 de septiembre.

Rocha se encontraba en el Farmatodo de Las Mercedes cuando un grupo de hombres vestidos de negro y sin portar ninguna identificación, se lo llevaron del establecimiento de forma violenta. Según comentó su hijo, en entrevista para VPITV, a su padre lo arrastraron por el piso y lo golpearon.

Dos días después de la detención del abogado de María Corina Machado, la fiscalía lo acusó de haber cometido cinco delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.

María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha en entrevista para Runrun.es afirmó que desde la detención del abogado “no se sabe mayor cosa”.

“No he sabido nada de Perkins. A esta fecha, en mi criterio, que es el criterio de la ONU, él sigue en estado de desaparición forzada”, dijo Cipriani.

Según las Naciones Unidas, la desaparición forzada se caracteriza por tres elementos cumulativos. La primera, la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada. La segunda, la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y la tercera, la negativa de las autoridades a reconocer el acto de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la víctima.

Cipriani detalló que todos los días va al Helicoide, en Caracas, a llevarle comida a su esposo, pero asegura que los custodios que reciben la ropa y la comida solo le dicen que él “está bien, porque se porta bien”.

“Me han dicho que la cárcel del Helicoide ahorita está muy bien, pero nadie puede estar bien si está preso así tenga aire acondicionado”, dijo la esposa de Rocha.

Cipriani detalló que en las puertas del Helicoide le han sugerido que le envíe cartas a Rocha con “ciertas sugerencias” de lo que debe decir, algo que a su juicio es un “total irrespeto”.

María Constanza Cipriani afirmó que a su esposo, como a todos los presos políticos y detenidos en las protestas posteriores al 28 de julio se le ha negado la defensa privada.

Denunció que a esa situación se le suma la actuación de los tribunales del país, quienes le han dicho que Perkins Rocha no necesita defensa privada porque el caso de su esposo está en “fase de investigación”.

Cipriani explicó que “todo ha sido un drama” entre el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo y el Helicoide, para tratar de que se le respete su decho a nombrar un abogado de su confianza, pero “no ha sido posible y ya está por cumplir un mes detenido”.

La esposa de Perkins Rocha recordó que el abogado días antes del 28 de julio le había comentado que estaba dispuesto a dar su vida por la verdad. Cipriani afirmó que ahora la está dando porque “cuando tú pierdes la libertad, estás perdiendo la vida”.

“Yo no pensé de verdad que esa proclama de él, el 28, le íbamos a tener que padecer. No me lo pensé nunca”, aseguró la esposa de Rocha.