El Megafono

“Seis días sin noticias”: Familia de Carlos Correa exige saber su paradero

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Seis días sin conocer el paradero del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, tienen familiares, compañeros y colegas del activista que fue supuestamente aprehendido por funcionarios de cuerpos de seguridad el pasado martes 7 de enero.

Su esposa, Mabel Calderín, acompañada de representantes de diversas organizaciones acudió la mañana de este lunes 13 a la Defensoría del Pueblo para solicitar información acerca de su paradero.

“Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia, a seis días de la desaparición de Carlos y todavía no tenemos noticias”, dijo Calderín.“Hemos hecho todo lo que hay que hacer humana y legalmente posible”, añadió.

Calderín denunció que el recurso de habeas corpus introducido en el Palacio de Justicia la semana pasada, aún no ha sido respondido.

“Tengo derecho a saber el paradero de mi esposo, todos nosotros tenemos derecho a saber dónde está Carlos y además tenemos derecho a que nos lo devuelvan porque Carlos es inocente y un hombre muy valioso para Venezuela y el mundo”.

Según testigos, Correa fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados.

“La desaparición forzada de Carlos podría formar parte del crimen de persecución por razones políticas y es un intento del gobierno venezolano por silenciar el trabajo de la sociedad civil, que exige respeto a los derechos humanos civiles y políticos, en especial en el contexto de la crisis generada tras la falta de transparencia en el contexto de las elecciones del pasado 28 de julio”, se desprendió de un comunicado en X de Provea.

Acusaron a Correa de estar en un complot

Previo a la juramentación de Nicolás Maduro el pasado viernes 10 en la Asamblea Nacional, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello dijo que Correa estaba inmiscuido en una conspiración.

“Es extraño por qué ninguna ONG no ha salido a decir nada, no es Correa el único que está metido. Esas no son ONG, son una lavadora de dinero que utilizan recursos de los contribuyentes de Estados Unidos para conspirar contra gobiernos y desde allí generar políticas contra gobiernos que no le caen bien”, aseguró Cabello.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.