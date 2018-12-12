Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.12.2018: BAJO: Bad year - Runrun

BAJO
ROJOPINTAS:
De nuevo hago referencia a @puzkas, nuestro colega de @VivoPlay Eugenio Martínez, cuando acertadamente escribió un tuit referente a uno que Maduro colgó el 29 Nov a las 19.17: : [“Venezuela tuvo que cancelar alrededor de 74.000 millones de dólares en los últimos 36 meses. Fue un desangramiento. Venezuela tuvo que sacar de sus entrañas esos recursos” ¿Alguien le puede explicar que esa deuda la contrajo Hugo Chávez] Mas claro imposible. El despilfarro, robo, sustracción, regaladera, compra de conciencias y las asociaciones con Lula, los Kirchner, Evo, Odebrecht y Cuba para disponer del erario público venezolano pesan sobre el tamaño de esa y otras deudas …
Un elector el pasado domingo votando en una mesa del municipio Baruta presionó por un candidato de Primero Justicia y le salió el voto “lista de Somos Venezuela”. Se quejó y pidió anular su voto. Le dijeron que había que esperar la llegada de un notario y que no sabían cuanto demoraría. No hubo forma de que le anularan el voto ¿Cuántos más en similar situación? …
Otro tuit muy oportuno: “Recesión y Corrupción se llevan los dineros de mi trabajo”…
Ahora que se salió de UNT la diputada Delsa Solórzano, me entero por un dirigente del PSUV que la colega Maripili Hernández había mandado una carta a la directiva del partido de gobierno renunciando a su militancia en el mismo debido, entre otras cosas, que a su edad no iba a pertenecer a un partido stalinista donde “las decisiones se tomaban sin consulta a los militantes y así mismo se nombraban a dedo los directivos”. En todas partes se cuecen habas, dice el refrán …
Copio del informe semanal de Ecoanalítica: “El “socialismo del siglo XXI” se ha caracterizado por la intervención progresiva en todos los aspectos de la vida económica venezolana. Nominalmente, se han distorsionado todos los precios, y cada distorsión ha implicado mayores ineficiencias río abajo. El resultado es una economía altamente atrofiada que acabó contrayéndose 53,1% en cinco años y hundiendo al 87,0% de los venezolanos en la pobreza” …
“Bad year for Goodyear” podemos decir ante el cierre de sus operaciones en Venezuela. Otra empresa que tranca y cuyos trabajadores se suman a los desempleados que ha provocado Maduro y su gobierno cada día que han estado en el poder …
Con el viaje de los aviones rusos a Venezuela, tras ser escoltados por aviones de Suecia al pasar sobre su territorio e informar ese país a los Estados Unidos, de inmediato hubo una reunión urgente del Comando Sur para analizar el caso …
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