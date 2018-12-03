Los Runrunes de Bocaranda de hoy 04.13.2018: BAJO: Variopintas - Runrun

BAJO
ROJOPINTAS:
El presidente Erdogan de Turquía , hoy convertido en el “mejor amigo” de Maduro y sus personeros estuvo alojado con toda su comitiva oficial en el Hotel Eurobuilding. ¿Hace cuántos años que ningún mandatario se ha quedado en el Hotel Alba Caracas? Destrucción, abandono, corrupción, lupanar, delincuencia, abandono y otras perlas se aplican a su estado actual. Otra demostración palpable de que todo lo que toca la robolución es destruido o robado en su totalidad…
La petición del hijo del nuevo presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, de aplicar la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional a los gobiernos de Cuba y Venezuela quedó en el tapete tras su entrevista con Steve Bannon quien fuera jefe estratégico del gabinete de Trump los primeros siete meses de su gobierno…Quienes conocen el modo de gerenciar del ministro Castro Soteldo saben que es un individuo inteligente. Por eso piensan que aquella pregunta que le hizo al funcionario chino que vino a asesorar al gobierno fue premeditada y estudiada con su interlocutor. Recuerden que el asiático dio una lección en la transmisión oficial del encuentro con funcionarios venezolanos con su respuesta (que luego fue abruptamente cortada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez) señalando que en su país cuentan y apoyan a la empresa privada. Castro es de los pocos rojos que hablan con ganaderos y agricultores …
Vengo hablando del “enfant terrible” del mundo árabe, el Emir de Catar quien anunciaba ayer el retiro de su país como miembro de la OPEP. Recuerden que es hoy el mejor amigo de Erdogan que es a su vez el mejor amigo de Maduro. ¿Sacarán a Venezuela del cártel petrolero si su producción desciende mucho mas?. Hay que estar pendientes de que Colombia nos reemplace. Otra obra de la robolución mentirosa …
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