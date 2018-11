Los Runrunes de Bocaranda de hoy 29.11.2018: BAJO: Estambul y Caracas - Runrun

BAJO

EL TURCO, DE TURQUÍA:

Juego con el título pues aquí a los árabes los llaman genéricamente “turcos” en el oriente venezolano. La anunciada visita oficial del presidente de Turquía servirá para que firme otros acuerdos con Maduro respecto al oro y al coltán, el valioso mineral metálico negro y opaco compuesto por los minerales Columbita y Tantalita. Además, deberían anunciar el aumento de las frecuencias semanales de la exitosa Turkish Airlines entre Estambul y Caracas. Está prevista una visita al llamado “arco minero” donde la expoliación aurífera crece a ritmo acelerado. Tras las sanciones de EE.UU. y la Unión Europea a las operaciones financieras del gobierno en el exterior (fuera de alimentos y medicinas que no tienen ningún impedimento) Maduro se volcó a darle a Erdogan el mas grande negocio de los últimos tiempos a cambio de varios acuerdos mantenidos en secreto. Entre ellos la posibilidad de inversiones, compra de propiedades, pasaportes, conexiones aéreas y un sin fin de posibilidades que incluye hasta residencia en el país que une a Europa y Asia. Erdogan vendrá de Buenos Aires tras la reunión del G-20 donde entre los líderes globales se topará con el príncipe heredero de Arabia Saudita, acusado de ser el responsable de la muerte del periodista Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul y de cuyo hecho ha sido Erdogan quien ha mostrado toda la verdad y documentación sobre dicho asesinato. Este caso ha colocado las relaciones con Estados Unidos en un punto de fricción pues mientras el presidente apoya al heredero su propio partido y los senadores republicanos quieren sanciones contra los sauditas.

ROJOPINTAS: Dramática realidad la que pintó El Nacional con las declaraciones del sindicalista Luis Hernández del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas: “56 millones de pies cúbicos de gas se pierden al día en el oriente del país. Equivalen a 30.000 cilindros diarios con 10 kilos de capacidad cada uno que podrían destinarse a los hogares”. Todo depende del general Quevedo que hace un año anunció incrementaría la producción y mas bien la redujo a niveles de los años 50 …

En Ecuador dan crédito a las declaraciones de un exfuncionario del SEBIN, Antonio Méndez, que pidió refugio en ese país revelando que los servicios de inteligencia cubanos (G2) son los promotores y directores de las estrategias de desprestigio y xenofobia contra los migrantes venezolanos en Centro y Suramérica. Las estrategias, según el presunto expolicía Antonio Méndez, serían los llamados “vuelos de retorno” a Venezuela que comenzaría con el envío de agentes secretos a países latinoamericanos para luego desplegar campañas de desaliento a la emigración y se conviertan en pioneros de un retorno planificado a Venezuela. El apoyo logístico lo daría la embajada cubana para que no se le vea la costura al personal de las embajadas o consulados venezolanos. En segundo lugar, estarían videos de descrédito de supuestos venezolanos contra la población del país de acogida. Las reacciones xenófobas contra los ciudadanos venezolanos son la perfecta promoción para los llamados “vuelos de retorno a la patria” …

Dramática la cifra que nos dieron médicos del hospital mas grande de Caracas: “nos falta el 95% de los insumos y solo nos dan comida para el 5% de los pacientes. La muerte de inocentes niñitos en el JM de los Ríos es dolorosa y deberá penar a sus culpables de por vida. Mientras gastan dinero en festivales musicales en Caracas y montan espectáculos políticos donde bailan y cantan civiles y militares para hacerle creer a los incautos que la navidad será alegre y llena de felicidades bolivarianas. El salario no alcanza ni para los refrescos … El venezolano pasó de comer 30 kilos de carne al año a tan solo 4 kilos. Otro logro rojo … Informes globales citan la crisis económica venezolana como la peor del mundo desde 1928. El fraude chavista-madurista. Desde hace 14 años vengo diciendo en esta columna como desde Chávez -y con su aprobación- el tesoro nacional se convirtió en la alcancía del PSUV y los funcionarios del régimen desde Miraflores hasta los concejos municipales pasando por gobernadores, diputados, ministros y funcionarios de toda la escala burocrática. El ejemplo “cascada”. “Si mi jefe mete la mano también yo sigo su ejemplo”…

El colega Juan Carlos Zapata publica en KonZapata sus conversaciones con un “militar del 4F”. A su pregunta: “ Todos dicen que Maduro sobrevive, que no resiste más. Pero allí sigue en el poder” le responde: “Esto tiene un final. El cuadro económico está en el límite. Y Maduro no puede resolver la crisis. Lo que pasa es que toda la institucionalidad está destruida y no hay manera de confrontarlo” …

