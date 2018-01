MEDIO

TODO SE OYE:

Los “fantasmas de El Chivo” me cuentan que las dos posiciones contrastantes y difíciles de superar son, por una parte, la negativa de Maduro a reconocer la crisis humanitaria con hambruna y enfermedades, y por la otra la de los demócratas en no reconocer a una ilegal e inconstitucional Asamblea Constituyente violatoria de la Carta Magna de 1999 tan cacareada por el difunto como “ejemplo de democracia”. Para algunos observadores no es favorable para el gobierno perder tiempo en los encuentros pues más bien el tiempo corre en su contra. Los obstáculos principales para avanzar son la petición de nombrar un Consejo Electoral de 2+2+1, es decir donde ninguna de las dos partes tenga el absoluto control como ha sido desde el 2003 cuando Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez lo presidieron hasta 2006 y desde allí hasta hoy la inefable rojita Tibisay Lucena. Las facilidades para los votantes venezolanos en el exterior, cuando la diáspora alcanza ya los 4 millones de electores, reciben igualmente una tranca de los rojos. De allí las inconvenientes globales en los consulados y embajadas para la renovación de cédulas y pasaportes. Un acuerdo para poder movilizar al electorado democrático, aquel sin el humillante “carnet de la patria”, en sus regiones y permitir además la propaganda electoral en todos los medios oficiales (mayoría abrumadora) y privados (con pocos ejemplos de independencia sin papel o licencias de transmisión). La liberación de los presos políticos y el retiro de las inconstitucionales inhabilitaciones políticas que pesan sobre importantes candidatos de los diversos partidos. Por cierto, se añadió el tema de las inhabilitaciones de los partidos políticos que no participaron en la última y demoledora contienda electoral. Los demócratas han ofrecido aprobar en la Asamblea Nacional -electa con mayoría opositora en diciembre de 2015- cualquier solicitud de préstamo internacional siempre que haya un cambio de modelo económico y se compruebe su validez, la ubicación de los fondos a recibir y la estrategia en el mercado de divisas. En esta última reunión no hubo un avance significativo. Las presiones de los muy equivocados asesores económicos de Maduro -el español Serrano Mancilla de Podemos que sigue cobrando en Euros y el cubano Orlando Borrego, cuyo gobierno es el que cobra, siguen empeñados en probar las fracasadas estrategias económicas de la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que llevaron a su naufragio total en 1989. Las presiones por parte de los Estados Unidos, los miembros del grupo convocado por Perú y la Unión Europea vienen apuntando en la dirección de estos temas. Los temores en el madurismo-chavismo de que sus bienes y los de sus testaferros sean encontrados y confiscados -o al menos congelados- los tiene de infarto. Saben que el cerco financiero sobre el país es nada para ellos. Les importan son sus milmillonarias inversiones en el exterior. Las de Venezuela no les preocupan tanto. El hoy “ ex-prócer impoluto” Rafael Ramírez tiene una lista de la que solo ha alertado sobre la compra de medios con dinero rojo-rojito de ¿PDVSA? …

Enviar Comentarios