Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.01.2018: BAJO: Desde Hollywood

¡BRAVO POR EDGAR!:

Nuestro admirado compatriota, el destacado actor de Hollywood Edgar Ramírez, hizo uso de la plataforma de entrega de los “Golden Globe Awards” para alertar de la crisis en su amado país. Sus palabras desde la meca del cine no pasaron desapercibidas. Su voz se une a otros tantos que a través de los años han pedido al mundo prestar atención al desarrollo paulatino de una crisis humanitaria de altas proporciones. Claro y enfático señaló que “Venezuela es víctima de un secuestro, sus instituciones han sido secuestradas por organizaciones criminales que no quieren entender que su tiempo ya pasó. La democracia en Venezuela ha sido desmantelada poco a poco, de modo que es una advertencia para el resto del mundo a tener muchísimo cuidado de cómo la democracia puede ser utilizada, sus beneficios y su belleza, para destruirla y desmantelarla. Aprovecho la plataforma que me brinda mi carrera en el mundo del entretenimiento, para llamar la atención sobre esta crisis humanitaria que sufre mi país, una crisis que rebasa el epíteto de crisis política pues es un secuestro institucional lo que vivimos los venezolanos”

