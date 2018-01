Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.01.2018: MEDIO: Las alarmas

MEDIO

¿MOMMER & ALÍ?:

Apenas señaló el fiscal general designado por la inconstitucional ANC, Tarek William Saab, al experto petrolero Bernard Mommer como instrumento de la corrupción de Rafael Ramírez desde la oficina de PDVSA en Viena, comenzaron a sonar las alarmas en los escalones mas altos de la robolución venezolana. Desde Cuba sabemos que Alí Rodríguez, el personaje de mas confianza de los Castro en Venezuela y quien representa al país en La Habana, fue el primero en reaccionar contra los apresuramientos del veloz fiscal que descubre hechos dolosos, robos de todo tipo, engaños a la nación y demás menudencias cuando la robolución está por cumplir sus veinte años. Cuatro períodos equivalentes de la mal llamada Cuarta República, donde la democracia -con fallas y aciertos- coronó 40 años de progreso y puso a Venezuela entre los países mas adelantados en la vía hacia el desarrollo. Copio de colega Naky Soto lo que escribió en Tal Cual: “quizás animado por el artículo del New York Times sobre el colapso de Pdvsa o por el allanamiento que el Sebin realizó a las casas de Rafael Ramírez, Saab habló de la oficina que Pdvsa mantenía en Viena y aseguró que a través de ella se suscribieron contratos irregulares que causaron un daño patrimonial a la nación de $4.800 millones. La Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera fue creada en el año 2006 y según Saab, las operaciones fraudulentas comenzaron en 2009, suscribiendo contratos con la empresa JBC Energy, que modificó de manera intencional los datos para la comercialización del petróleo, favoreciendo a particulares y empresas que realizaban transacciones de compraventa del crudo con Pdvsa. Esto ocurrió, según Saab, con la anuencia del director de la oficina de Viena, Dr. Bernard Mommer, su esposa Irama Zulene Quiroz y de Mariana Zerpa Morloy; añadiendo en la lista de culpables a Nélida Izarra, directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación, quien ya fue detenida, además de Rafael Ramírez a quien calificó como autor intelectual de las fechorías, por lo que le instó a regresar a Venezuela y a dar la cara ante la justicia. Para el exministro y expresidente de Pdvsa, las acusaciones de Saab son, además de falsas, una prueba de su profunda ignorancia sobre el tema petrolero. Explicó en tres tuits que la oficina de Viena fue establecida para verificar los precios de venta del petróleo venezolano, enfatizando que esta oficina de Viena no vende petróleo. Curioso sí que al defender el rol del profesor Bernard Mommer, hablara de la nacionalización del petróleo, como si Ramírez hubiese sido ministro de Carlos Andrés Pérez, como si hubiese coordinado las operaciones que se cristalizaron el 1º de enero de 1976. Todos los entendidos en petróleo han expresado su sorpresa por la acusación contra Mommer, pues fue uno de los soportes ideológicos de la política petrolera de Chávez e inclusive acaba de publicar un artículo con el presidente honorífico de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, quien debería hacer alguna manifestación (a favor o en contra) tras semejante acusación”. La revolución se come por dentro, diría yo.

Enviar Comentarios