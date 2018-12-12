Juan Guaidó será el nuevo presidente de la AN - Runrun

El representante de Voluntad Popular por el estado Vargas estará acompañado en la directiva por Edgar Zambrano (AD-Lara) y Stalin González (UNT-Caracas)
JUAN GUAIDÓ, DIPUTADO Voluntad Popular (VP) por el estado Vargas, será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El dirigente de 35 años de edad salido del movimiento estudiantil de 2007 asumirá las riendas del Parlamento en un período que promete ser aún más turbulento y que amanecerá temprano con el conflicto por el 10 de enero.
El acuerdo de gobernabilidad de la AN sobrevivió a las tensiones que han sacudido a la Cámara, y ahora le toca el turno a VP en la cabeza del Poder Legislativo. A consecuencia de este pacto, los principales partidos de la oposición tendrán un representante en la directiva: Edgar Zambrano en la primera vicepresidencia por Acción Democrática, Stalin González en la segunda vicepresidencia por Un Nuevo Tiempo, y la Secretaría estará a cargo de Edinson Ferrer, dirigente de Primero Justicia.
Ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Guaidó se desempeñó en 2018 como jefe de fracción de la Unidad y el año anterior dirigió la Comisión de Contraloría.
La plana mayor de la Cámara experimentará una especie de renovación generacional. Con la excepción del veterano Zambrano, tres ex dirigentes estudiantiles tendrán bajo su responsabilidad la conducción de la Cámara: Guaidó, González (38), antiguo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), y Ferrer (36), miembro del Parlamento Nacional de Estudiantes de 2007.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9kZWxzYXNvbG9yemFuby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQwNjAvZGVsc2Etc29sb3J6YW5vLXNlLXNlcGFyYS1kZS11bnQteS1mb3JtYS1zdS1wcm9waW8tcGFydGlkby8iIHRpdGxlPSJEZWxzYSBTb2zDs3J6YW5vIHNlIHNlcGFyYSBkZSBVTlQgeSBmb3JtYSBzdSBwcm9waW8gcGFydGlkbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQwNjAvZGVsc2Etc29sb3J6YW5vLXNlLXNlcGFyYS1kZS11bnQteS1mb3JtYS1zdS1wcm9waW8tcGFydGlkby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZWxzYSBTb2zDs3J6YW5vIHNlIHNlcGFyYSBkZSBVTlQgeSBmb3JtYSBzdSBwcm9waW8gcGFydGlkbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvT3JvVnpsYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQwNTcvbGFzLTktbm90aWNpYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWEtZXN0YS1ob3JhLWRlLWxhLXRhcmRlLTI0Ni8iIHRpdGxlPSJMYXMgOSBub3RpY2lhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGEgZXN0YSBob3JhIGRlIGxhIHRhcmRlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDA1Ny9sYXMtOS1ub3RpY2lhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtYS1lc3RhLWhvcmEtZGUtbGEtdGFyZGUtMjQ2LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyA5IG5vdGljaWFzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgYSBlc3RhIGhvcmEgZGUgbGEgdGFyZGU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0p1YW5SZXF1ZXNlbnMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzOTQzL2F1ZGllbmNpYS1wcmVsaW1pbmFyLWRlLWp1YW4tcmVxdWVzZW5zLXNlLXJlYWxpemFyYS1lbC0xOC1kZS1kaWNpZW1icmUvIiB0aXRsZT0iQXVkaWVuY2lhIHByZWxpbWluYXIgZGUgSnVhbiBSZXF1ZXNlbnMgc2UgcmVhbGl6YXLDoSBlbCAxOCBkZSBkaWNpZW1icmUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzOTQzL2F1ZGllbmNpYS1wcmVsaW1pbmFyLWRlLWp1YW4tcmVxdWVzZW5zLXNlLXJlYWxpemFyYS1lbC0xOC1kZS1kaWNpZW1icmUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXVkaWVuY2lhIHByZWxpbWluYXIgZGUgSnVhbiBSZXF1ZXNlbnMgc2UgcmVhbGl6YXLDoSBlbCAxOCBkZSBkaWNpZW1icmU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL0NBRi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM5MzkvY2FmLWFuYWxpemFyYS1lbnRyZWdhci1wcmVzdGFtby1hLXZlbmV6dWVsYS1wb3ItNTAwLW1pbGxvbmVzLXNpbi1hdmFsLWRlLWxhLWFuLyIgdGl0bGU9IkNBRiBhbmFsaXphcsOhIGVudHJlZ2FyIHByw6lzdGFtbyBhIFZlbmV6dWVsYSBwb3IgJDUwMCBtaWxsb25lcyBzaW4gYXZhbCBkZSBsYSBBTiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPsK0cHLDqXN0YW1vPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM5MzkvY2FmLWFuYWxpemFyYS1lbnRyZWdhci1wcmVzdGFtby1hLXZlbmV6dWVsYS1wb3ItNTAwLW1pbGxvbmVzLXNpbi1hdmFsLWRlLWxhLWFuLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNBRiBhbmFsaXphcsOhIGVudHJlZ2FyIHByw6lzdGFtbyBhIFZlbmV6dWVsYSBwb3IgJDUwMCBtaWxsb25lcyBzaW4gYXZhbCBkZSBsYSBBTjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvZGlhbG9nby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2MzE5NC9udWV2by1kaWFsb2dvLXBvci1jYXJsb3MtYmxhbmNvLyIgdGl0bGU9IsK/TnVldm8gZGnDoWxvZ28/IHBvciBDYXJsb3MgQmxhbmNvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzYzMTk0L251ZXZvLWRpYWxvZ28tcG9yLWNhcmxvcy1ibGFuY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+wr9OdWV2byBkacOhbG9nbz8gcG9yIENhcmxvcyBCbGFuY288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
51
Enviar Comentarios