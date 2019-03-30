Tercer apagón de marzo deja sin luz y conexión al 90% del país - Runrun

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EL OBSERVATORIO DE INTERNET NetBlocks reportó un nuevo apagón en Venezuela que inició a las 7:10pm del viernes 29 de marzo y dejó sin conectividad a 90% del país, incluyendo la capital.
El apagón dejó nuevamente a más de 20 estados de Venezuela sin luz. Es el tercer gran apagón en lo que va de mes.
El servicio comenzó a reestablecerse paulatinamente en horas de la madrugada.
Netblocks es un grupo de la sociedad civil, independiente y no partidista, que trabaja por los derechos digitales, seguridad cibernética y gobernanza en Internet.
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