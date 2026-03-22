El efecto Ormuz: petróleo, guerra y el nuevo equilibrio político en América Latina

La guerra que involucra a Irán puede parecer lejana al hemisferio occidental. Sin embargo, el efecto más poderoso del conflicto, el aumento de los precios del petróleo y la presión sobre el suministro energético global, ya está transformando las dinámicas políticas y económicas de América Latina. Lo que ocurre en el estrecho de Ormuz rara vez se queda allí. Para las Américas, las consecuencias pueden incluir shocks inflacionarios, nuevos alineamientos estratégicos y la silenciosa normalización de uno de los regímenes autoritarios más arraigados de la región: Venezuela.

En el centro de la crisis se encuentra el punto de estrangulamiento energético más sensible del mundo. Aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz. Incluso una interrupción limitada, o la amenaza creíble de un cierre, históricamente ha sido suficiente para disparar los precios. El conflicto actual ha hecho precisamente eso, ajustando la oferta y obligando a los mercados globales a buscar productores alternativos.

Para América Latina, el resultado es una dinámica conocida. El regreso del ciclo petrolero.

Un dividendo para los exportadores de energía

El aumento de los precios del petróleo es una buena noticia para los exportadores netos de energía de la región. Brasil, Guyana, Colombia y Venezuela se beneficiarán de mayores ingresos por exportaciones y balances fiscales más sólidos. Los descubrimientos offshore de Guyana ya están transformando al país en uno de los productores de petróleo de más rápido crecimiento del mundo. Los campos en aguas profundas de Brasil continúan expandiendo su producción y reforzando el estatus del país como proveedor energético clave en el Atlántico.

Colombia, pese a los debates internos sobre el futuro de su sector hidrocarburífero, también verá mejorar sus términos de intercambio en el corto plazo.

Pero el beneficiario políticamente más relevante podría ser Venezuela.

Los precios más altos y las presiones sobre el suministro global hacen que el crudo venezolano, durante años relegado por sanciones y riesgos políticos, vuelva a adquirir valor estratégico. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron históricamente diseñadas para procesar crudo pesado venezolano, y la lógica del mercado que empuja a los compradores a buscar ese petróleo se vuelve más fuerte cada vez que el suministro de Medio Oriente se vuelve incierto.

El resultado es una paradoja. Una guerra destinada a contener regímenes autoritarios en una región puede terminar estabilizando a otro en otra parte del mundo.

La normalización silenciosa del régimen en Venezuela

Durante años, la presión internacional sobre Venezuela buscó forzar una transición política mediante sanciones y aislamiento diplomático. Esa presión dependía en parte de que el mercado petrolero global tuviera fuentes alternativas de suministro.

La guerra en Irán socava ese supuesto.

Cuando los precios del petróleo suben y la oferta se restringe, gobiernos y mercados energéticos comienzan a buscar barriles adicionales. Venezuela vuelve a adquirir relevancia, no porque su sistema político haya cambiado, sino porque su petróleo sigue existiendo.

Esta dinámica permite a Caracas recuperar ingresos por exportaciones mientras preserva la mayor parte de su arquitectura política represiva. El régimen puede estabilizarse económicamente sin desmontar su aparato de seguridad ni negociar una transición democrática significativa.

En la práctica, el shock energético global corre el riesgo de normalizar la participación de Venezuela en los mercados petroleros mientras su estructura autoritaria permanece prácticamente intacta.

El otro lado del shock petrolero

Mientras los exportadores se benefician, gran parte de América Latina enfrenta el problema opuesto: la inflación.

Países como Chile y Argentina dependen fuertemente de combustibles importados. El aumento de los precios internacionales del petróleo se traduce rápidamente en mayores costos de transporte, electricidad e inflación al consumidor.

Brasil, a pesar de su creciente producción, también es vulnerable. Los precios del combustible son políticamente sensibles y los aumentos en las estaciones de servicio pueden erosionar rápidamente el apoyo político. Con elecciones acercándose, Brasilia probablemente intentará contener los precios internos mediante mecanismos fiscales destinados a proteger a los consumidores de la volatilidad internacional.

México presenta un caso híbrido. El país exporta petróleo crudo, pero importa una gran parte de los combustibles refinados que consume. Como resultado, los precios internacionales más altos del petróleo no se traducen automáticamente en beneficios económicos. México sigue expuesto a las fluctuaciones de los márgenes de refinación y del precio de la gasolina.

En toda la región, el mismo shock petrolero genera tanto ganancias como vulnerabilidades.

La mirada estratégica de Washington

El conflicto también se cruza con un cambio más amplio en el pensamiento estratégico de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental.

Durante gran parte de las últimas dos décadas, la política exterior estadounidense se concentró en Medio Oriente y Asia, mientras América Latina recibía relativamente menos atención. Eso está empezando a cambiar. Las preocupaciones sobre cadenas de suministro, seguridad energética, migración y competencia geopolítica, particularmente con China, han renovado el interés de Washington en la región.

La actual administración ha comenzado a enmarcar su enfoque hemisférico a través de lo que algunos analistas han denominado la “doctrina Donroe”, una referencia a una reinterpretación renovada de la doctrina Monroe que enfatiza el compromiso estratégico con socios democráticos en las Américas. El concepto apunta a priorizar la estabilidad hemisférica, la gobernanza democrática y la integración económica como elementos centrales de la política exterior estadounidense.

Cuando Marco Rubio asumió su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos, reforzó esa dirección al prometer un enfoque de “Americas First” en la diplomacia estadounidense. Argumentó que Washington debe tratar al hemisferio occidental como su región estratégicamente más importante. La lógica es simple. La inestabilidad o la expansión autoritaria en las Américas afecta directamente la seguridad de Estados Unidos, su resiliencia económica y las dinámicas migratorias.

Desde esta perspectiva, los efectos del conflicto con Irán sobre América Latina no son periféricos. Son estratégicamente centrales.

Si las disrupciones en Medio Oriente elevan la importancia de los productores energéticos del hemisferio occidental, Washington enfrentará decisiones difíciles. Apoyar una mayor producción petrolera en aliados democráticos como Brasil, Guyana y Colombia encaja claramente con los objetivos de diversificación energética. Una mayor dependencia del crudo venezolano presenta un dilema mucho más complejo.

Estados Unidos podría verse obligado a equilibrar la estabilidad energética de corto plazo con sus compromisos de largo plazo con la restauración democrática en Venezuela.

Una guerra que se “desvanecerá, pero no terminará”

Mientras tanto, es poco probable que el conflicto en Medio Oriente produzca un cambio político decisivo.

El sistema político iraní ha demostrado una notable resiliencia a pesar de décadas de presión externa y descontento interno. Incluso escaladas militares significativas rara vez producen transformaciones de régimen. Con mayor frecuencia, estos conflictos se estabilizan en un equilibrio incómodo, marcado por episodios periódicos de escalada, pero sin una conclusión definitiva.

El resultado más probable no es el final claro de la guerra, sino un desvanecimiento gradual de las hostilidades hacia un estado prolongado de tensión. Los mercados energéticos se ajustarán, las negociaciones diplomáticas podrían reaparecer intermitentemente y la atención global eventualmente se desplazará hacia otras crisis.

Pero las consecuencias estructurales permanecerán.

Lo que está en juego para el hemisferio

Para América Latina, la guerra con Irán demuestra cómo crisis geopolíticas distantes pueden transformar los incentivos económicos y las trayectorias políticas en todo el hemisferio.

Los precios más altos del petróleo fortalecerán la posición fiscal de varios exportadores energéticos. Al mismo tiempo, ejercerán presión sobre las economías dependientes de combustibles importados y podrían agravar la inflación en la región.

Más importante aun, el conflicto podría redefinir la posición internacional de Venezuela. Al restaurar el valor estratégico de su petróleo, el shock energético global corre el riesgo de otorgar al gobierno venezolano espacio económico para respirar sin exigir reformas políticas.

La lección es familiar en la geopolítica. Las guerras que se libran en una región a menudo transforman el panorama político de otra.

En este caso, la búsqueda de seguridad energética en Medio Oriente podría terminar moldeando el futuro de la democracia en el hemisferio occidental.

@bocaranda20

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