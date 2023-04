Humano Derecho #278 Arlys Obdola, de One Milk For Venezuela, estado Bolívar - Runrun

La organización One Milk For Venezuela recorre las escuelas rurales buscando casos vulnerables para asistir a los niños en educación, alimentación y atención de salud

¿Qué programas o actividades lleva a cabo One Milk For Venezuela? ¿Cómo canalizan las donaciones para los 22 estados del país? ¿Qué tipos de donaciones maneja la ONG? Estos y otros temas los estaremos conversando con Arlys Obdola, representante de One Milk For Venezuela, estado Bolívar, quien nos hablará de todo lo relacionado con su organización.

“Nuestra misión es mejorar la vida de los venezolanos sin distinción alguna… separamos la política y la religión de nuestras jornadas”.

Obdola comenta que la organización One Milk For Venezuela recorre las escuelas rurales buscando casos vulnerables: “en ese recorrido atendemos a 30 niños, de los cuales a lo sumo 15 están estudiando; la otra mitad no está escolarizada. La mayoría de los niños en comunidades vulnerables no están escolarizados por falta de comida, ropa, dinero… y las mamás prefieren dejarlos en casa”

Además, esta organización sin fines de lucro desarrolla un programa para apoyar al personal médico en las zonas vulnerables de al menos 22 estados del país: “los dotamos de insumos médicos y medicinas importantes…”.

