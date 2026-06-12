Diageo LAC impulsa campaña para promover el consumo responsable durante la temporada de fútbol

Diageo Latinoamérica y Caribe se une a la temporada de fútbol con su campaña “La mejor jugada: celebrar con responsabilidad”, una iniciativa regional que invita a los consumidores adultos a vivir la emoción del deporte rey de forma consciente y equilibrada. Diageo LAC es una empresa global que vende sus productos en casi 180 países y es el promotor oficial de bebidas espirituosas en América durante el Mundial.

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA no se limita únicamente a los 90 minutos de juego: se vive desde mucho antes, en bares y calles atestados de fanáticos que gritan con emoción cada anotación de su equipo. El fútbol es un sentimiento que reúne emoción, pasión y orgullo regional.

Pasión con medida

La campaña comprende estas prácticas culturales que definen el fútbol en Latinoamérica. La iniciativa nace de la idea de que los momentos más importantes son aquellos que se viven de forma consciente y quedan en la memoria. El propósito es conectar el lenguaje del fútbol con el valor de la moderación.

También impulsa hábitos prácticos como tomar pausas entre bebidas, alternar con agua o bebidas sin alcohol, comer antes y durante la celebración, y planificar el regreso a casa de forma segura, lo que implica que la persona no debe conducir si ha estado bebiendo.

Decisiones libres y conscientes

El evento incluye contenidos digitales como piezas audiovisuales, redes sociales y alianzas estratégicas con diversos mercados de América Latina y el Caribe. Participarán marcas como Don Julio, Buchanan’s, Johnnie Walker y Smirnoff, quienes comparten el mensaje de moderación y celebración responsable desde su propia identidad y cultura futbolera.

“Esta campaña parte de una convicción muy clara: celebrar mejor no significa celebrar menos. Significa disfrutar el momento completo, mantenerse presente y tomar decisiones que permitan vivir la emoción de principio a fin”, afirmó Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo LAC.

La compañía busca ser parte de la celebración más esperada por los amantes del deporte de forma auténtica y responsable, generando experiencias positivas para los consumidores.

Esta plataforma reafirma el compromiso de la organización de impulsar una cultura de consumo más consciente, a través de la promoción de información y herramientas que ofrecen datos útiles para que los adultos decidan libre y responsablemente si beber o no, siguiendo los principios de la compañía y de DRINKiQ, una plataforma educativa en línea dedicada a promover el consumo responsable de bebidas.

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