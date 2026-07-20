Tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio de 2026, nació la plataforma Donar Seguro, creada para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a su destino. Este directorio digital, curado y verificado, centraliza 37 organizaciones con iniciativas auditadas; además, ofrece canales de cobro blindados en el exterior, opciones de voluntariado local y a distancia, y redes de acopio físico autorizadas en Venezuela y otros ocho países.

Donar Seguro busca auditar y redirigir a los usuarios de manera segura, en lugar de recaudar por sí misma el dinero de las donaciones. Se apoya en las organizaciones con proyectos activos que están atendiendo la catástrofe en el país, actuando como un filtro de control, transparencia y en contra del fraude digital.

Para garantizar una experiencia de usuario rápida y clara en momentos de crisis, Donar Seguro divide su interfaz en áreas clave para coordinar la respuesta humanitaria: dinero, tiempo e insumos y educación de los donantes sobre la seguridad digital.

Donar dinero a través de transacciones seguras

En esta sección, la plataforma lista organizaciones nacionales e internacionales verificadas que poseen fondos o campañas exclusivamente dedicados a atender la emergencia del terremoto. La herramienta permite al usuario filtrar las opciones según su ubicación geográfica, y ofrece actualmente un directorio de 31 alternativas en Estados Unidos, 28 en Europa y 35 en el resto del mundo.

El verdadero valor de la sección radica en sus fichas de información detallada. Al hacer clic en cada organización, el usuario accede a una hoja de datos que especifica el enfoque de la causa y aclara su situación fiscal. Además, a través de estas fichas, el donante puede elegir y apoyar causas con enfoques muy diversos.

Voluntariado: sumar tiempo dentro y fuera del país

La fuerza humana también es necesaria para la reconstrucción. Por ello, la sección Voluntariado organiza el esfuerzo de quienes desean aportar su trabajo y habilidades profesionales tanto dentro como fuera de Venezuela.

Para las acciones dentro del país, la plataforma centraliza convocatorias enfocadas en la primera línea de respuesta. En el área de logística y comunicaciones, se promueve la participación para operar la Red Nacional de Emergencia del Radio Club Venezolano, así como el apoyo en la organización y distribución de suministros en parroquias locales, casas salesianas y en la red capilar de Cáritas Venezuela.

Por su parte, la salud mental y la reconstrucción social se canalizan a través del voluntariado universitario de la UCAB, la atención de su psicolínea de emergencia y el trabajo de contención del trauma junto a Psicólogos Sin Fronteras Venezuela.

Desde el exterior, la diáspora y la comunidad internacional pueden sumarse mediante tareas de apoyo remoto y digital. Una de las opciones más destacadas es el mapeo humanitario con Humanitarian OpenStreetMap, donde los voluntarios de cualquier parte del mundo cartografían satelitalmente las zonas afectadas para facilitar las rutas de los rescatistas en el terreno. Asimismo, se promueven servicios de asesoría legal pro bono para orientar a damnificados en trámites migratorios o de reunificación familiar de emergencia, y la colaboración con Cazadores de Fake News para verificar datos, desmentir rumores y frenar la propagación de estafas en redes sociales.

Insumos: dónde entregar donaciones

Donar Seguro también coordina la entrega de suministros prioritarios como agua, alimentos no perecederos y medicinas, y clasifica los centros de acopio autorizados tanto en el país como en el extranjero.

Para las entregas dentro de Venezuela, la plataforma emite una alerta: “Cuidado con los puntos de acopio físicos”. Con el fin de evitar desvíos o confiscaciones, el portal recomienda acudir únicamente a centros respaldados por instituciones verificadas y lista como puntos seguros el centro de acopio de Cáritas Venezuela, el Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital y el Banco de Sangre Da Vida.

Desde fuera del país, la sección organiza la logística detallando los puntos de recolección oficiales distribuidos en ocho países clave: Argentina, Colombia, España, México, Francia, Estados Unidos, Perú y Portugal, lo que garantiza que la ayuda en especie sea enviada de forma correcta y a través de un canal seguro hacia las zonas afectadas.

Transparencia y educación digital frente a la crisis

Como cierre de su estructura de servicio, DonarSeguro integra un bloque dedicado a la auditoría de datos y a la defensa del donante. Funciona bajo una metodología de transparencia total que explica de forma abierta de dónde sale cada dato y exige un estándar antes de incluir a cualquier institución en su base de datos.

Para que una organización sea indexada, debe demostrar obligatoriamente una vía de cobro verificable y presencia real dentro de Venezuela, respaldada por reportes institucionales oficiales, fotografías fechadas y alianzas sólidas con grupos civiles locales en el epicentro de la tragedia.

A la par de esta contraloría, el portal funciona como una guía pedagógica de ciberseguridad que detalla qué evitar para no caer en fraudes electrónicos:

Fondos oficiales del Estado venezolano y centros de acopio gubernamentales , debido a la histórica opacidad y falta de trazabilidad en su administración de recursos.

, debido a la histórica opacidad y falta de trazabilidad en su administración de recursos. Plataformas de crowdfunding genérico sin historial previo o creadas por terceros particulares que no puedan demostrar un vínculo directo y auditable con los damnificados.

o creadas por terceros particulares que no puedan demostrar un vínculo directo y auditable con los damnificados. Criptomonedas enviadas a billeteras no institucionales , así como el envío de efectivo, códigos de tarjetas de regalo o transferencias rápidas vía Zelle a cuentas de personas naturales.

, así como el envío de efectivo, códigos de tarjetas de regalo o transferencias rápidas vía Zelle a cuentas de personas naturales. ONG suplantadas, por lo que insta a los usuarios a verificar la ortografía de los dominios web y los portales de redes sociales que imitan la identidad visual de organizaciones reales para desviar las transacciones.

Al fusionar la verificación en el terreno con la educación digital, la iniciativa construye un muro contra las estafas y asegura que la solidaridad se transforme íntegramente en bienestar para las víctimas.