Festival Nuevas Bandas 2025: Arrancan las eliminatorias en Caracas y el talento emergente brilla

El pasado fin de semana iniciaron las eliminatorias, en el circuito capital, del Festival Nuevas Bandas, la fundación que promueve e impulsa a las nuevas generaciones del pop rock venezolano. El ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga estuvo presente y conoció a las cinco bandas que se presentaron el Centro Cultural de Arte Moderno, lugar que este próximo sábado 16 recibirá nuevamente a las cuatro bandas restantes que también se disputan un lugar en la competencia final.

Sur 24, WiFi Cult, Gaby Domingo, Van der dijs y CNTNO fueron las bandas seleccionadas que compitieron el pasado 09 de agosto. Para estos jóvenes cantantes, estar en el festival representaba una oportunidad para darse a conocer con el público en general y un espacio donde sus conexiones con otros cantantes, bandas y cazatalentos podía florecer.

Aprovechar las carreras para sacar a flote la pasión

Un rasgo particular que unía a estos jóvenes talentos, es la dedicación compartida con carreras profesionales, e incluso trabajos. En el grupo musical Sur 24 la diversidad profesional de los miembros de la banda les ha permitido hacer uso de sus conocimientos para potenciar la banda.

“Con la música nosotros tenemos una gran pasión, pero también estamos explotando lo que nosotros estamos estudiando y mientras tú estás explotando lo que tú sabes profesionalmente, con lo que te apasiona, ¿qué más puedes pedir?”, preguntó retóricamente un miembro de la agrupación

Fuentes del comité organizativo de esta edición del Festival Nuevas Bandas 2025, confirmaron al ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual que durante el periodo de postulación la fundación recibió más de 150 proyectos de bandas, de las cuales 41 fueron seleccionadas para competir en las eliminatorias que están en curso en los circuitos regionales de oriente, capital, central y de los andes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país