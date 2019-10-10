AN investigará denuncias sobre venezolanos en protestas de Ecuador - Runrun

EL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN de Política Exterior de la Asamblea Nacional AN), Carlos Valero, indicó que investigarán las denuncias sobre detenciones de venezolanos en las recientes protestas en Ecuador.
“Estamos en contacto con las autoridades del gobierno de Ecuador para verificar si efectivamente estos grupos son venezolanos”, dijo Valero durante una rueda de prensa este jueves.
El parlamentario afirmó que ningún migrante puede inmiscuirse en asuntos internos de otra nación. Añadió que con esta investigación tienen previsto determinar el financiamiento de las acciones.
Detenidos varios venezolanos en Ecuador con datos del presidente Moreno
Un grupo de venezolanos fue detenido este jueves en el aeropuerto de Quito, Ecuador, con información confidencial sobre la movilización del presidente, Lenín Moreno y del vicepresidente, Otto Sonnenholzner.
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A través de Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que la Policía Nacional detuvo a 17 ciudadanos, la mayoría venezolanos.
“Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país. Lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego”, aseguró Romo.
El miércoles, Sonnenholzner aseguró que se ha apresado a más de 20 ciudadanos extranjeros que han participado en actos de vandalismo, y que en sus testimonios señalan que habían recibido entre 40 y 50 dólares para participar en las movilizaciones.
“Ciudadano extranjero que se preste para generar el caos, violencia y delincuencia en Ecuador, que es un territorio de paz, extranjero que no cumpla con las leyes del país y ofenda a los ecuatorianos, no podrá seguir en Ecuador”, dijo.
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