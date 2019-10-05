Papa Francisco pidió celeridad en beatificación de José Gregorio Hernández - Runrun

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Papa Francisco pidió celeridad en beatificación de José Gregorio Hernández

ACN5 octubre, 20192min68

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EL PAPA FRANCISCO pidió a la postuladora de la causa de beatificación del Dr. José Gregorio Hernández que se apuren con la causa.

El proceso que llevaría a la elevación de los altares al venerable médico venezolano, estaría muy adelantado, al encontrarse ya en junta médica, que determinará, si el presunto milagro ocurrido a una niña en Apure, atribuido al hijo de Isnotú, es inexplicable por las ciencias médicas

El pasado miércoles 2 de octubre, el Papa Francisco pidió celeridad a la postuladora de la causa de beatificación y canonización del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, la abogada Silvia Mónica Correale, al expresarle: ¡Apúrense, apúrense!, en el marco de una audiencia papal en el Vaticano.

Junto a Correale, se encontraba en la Santa Sede, una comitiva de la Iglesia Católica venezolana, encabezada por el cardenal Baltazar E. Porras Cardozo, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y arzobispo de Mérida; quienes han asistido a varios eventos, para reflexionar y celebrar la figura de “el médico de los pobres”; así como compartir su importante testimonio de paz, para su país natal que busca estabilidad y cohesión.

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