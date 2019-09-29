Vicente Díaz: Si no hay una elección presidencial justa ese acuerdo no será creíble - Runrun

VICENTE DÍAZ, EXRECTOR PRINCIPAL del Consejo Nacional Electoral –CNE- y negociador en el mecanismo de negociación auspiciado por Noruega y extendido a Barbados, señaló que el gobierno abandonó el proceso de Oslo con la excusa de las nuevas sanciones pero en realidad, en su opinión, es porque se resiste al cambio democrático.
“El problema es que abandonaron porque la posición de nuestra delegación de la oposición es la misma que llevamos a Dominicana, es una negociación para el cambio, no es un tema de cambio de gobierno sino de retorno a la democracia y a la institucionalidad para que haya de verdad democracia en Venezuela”.
En entrevista a Carlos Croes en Televen, insistió en que el acuerdo que se ha buscado siempre por parte de la oposición y de la comunidad internacional es que se realicen “elecciones presidenciales justas, democráticas y constitucionales”
Considera que el anuncio de las elecciones parlamentarias para enero de 2020 “es un indicador de que el gobierno de Nicolás Maduro quiere continuar con la crisis venezolana, porque todas los organismos y los circuitos económicos internacionales están cercando financieramente a Venezuela porque justamente hizo unas elecciones el 20 de mayo muy cuestionadas”.
“El problemas que si no hay una elección presidencial limpia justa y que sea reconocida por el mundo entero, la oposición, el régimen y todos los partidos, ese acuerdo no será creíble y mantendrá a Venezuela en el punto de mira democrático del mundo”, insistió.
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