Diputado Héctor Cordero denuncia intimidación del Sebin en Anzoátegui - Runrun

EL DIPUTADO HÉCTOR CORDERO DENUNCIÓ un intento de intimidación por parte del Sebin, luego de que un grupo de funcionarios acudió a su casa ubicada en el sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre para tomar fotografías y detener el tráfico.
“Este miércoles 11 de septiembre regresando de la sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, encontré a mis vecinos alarmados porque a eso de las 11 y media de la mañana una comisión del Sebin con varios funcionarios uniformados, algunos usando pasamontañas y con armas largas, pararon el tráfico frente a mi residencia ubicada en la 1ra calle Norte, y comenzaron a tomar fotografías a la vivienda y amenazaron a los presentes”, detalló el parlamentario por el estado Anzoátegui.
Cordero describió que los funcionarios se transportaban en dos camionetas plenamente rotuladas con las insignias de ese cuerpo, que él denomina “cuerpo de represión de la Usurpación”. El parlamentario agregó que ya en días anteriores los vecinos habían alertado sobre la presencia de un Toyota Corolla, que ya denunció con su colega la diputada Delsa Solórzano ante la Unión Interparlamentaria U.I.P, en la que figura como primera vicepresidenta.
“Estos procedimientos intimidatorios no podrán detener a la Asamblea Nacional en su lucha por el rescate de la DEMOCRACIA, la LIBERTAD y el PROGRESO del PAÍS”, afirmó el diputado Cordero quien hace responsable a Maduro de lo que le pase a él o a su familia.
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