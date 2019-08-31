Al menos cinco muertos y 21 heridos en varios tiroteos en Texas, Estados Unidos - Runrun

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Al menos cinco muertos y 21 heridos en varios tiroteos en Texas, Estados Unidos

El Comercio PE31 agosto, 20191min6

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LA POLICÍA DE TEXAS, en Estados Unidos, dijo que al menos cinco personas murieron y 21 resultaron heridas de bala el sábado en el área de Midland y Odessa por al menos un atacante, que fue abatido.

El Departamento de Policía de Midland (Texas) anunció en su página web que el presunto atacante fue abatido y falleció por los disparos recibidos en Cinergy, en la población de Odessa.

Posteriormente afirmaron que “no hay ningún tirador activo ahora. Todas las agencias están investigando informaciones de posibles sospechosos”, indicó la policía, que anteriormente había hablado de dos presuntos atacantes a bordo de sendos vehículos. 

Al parecer uno o dos sospechosos robaron un vehículo del Servicio Postal de Estados Unidos y disparaban aleatoriamente, impactando a varias víctimas, indicó la policía de Odessa.

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