Winston Cabas: Después de la alocución del ingeniero Cabello comenzó la tragedia, la zozobra y la angustia - Runrun

MOMENTOS DE TENSIÓN VIVIÓ LA FAMILIA CABAS SANABRIA luego que uno de sus miembros, Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, se le ordenara una investigación tras alertar los riesgos de los recientes apagones ocurridos en el país, tras el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En una entrevista en exclusiva para lapatilla.com, el ingeniero cuenta cómo comenzó para él y su familia “la tragedia, la zozobra y la angustia”. Indicó haberse enterado por las redes sociales y por su nuera cuando se produjo la alocución del teniente retirado Diosdado Cabello.
“Me avisa, voy y reviso mi teléfono y tengo cualquier cantidad de mensajes y desde ese momento empieza la tragedia, la zozobra y la angustia de sentirse perseguido por una dictadura, por un régimen que agobia a todos los venezolanos. Acto seguido mis hijos optan por sacarme de la casa me llevan a un sitio seguro en una zona populosa de Caracas, para posteriormente sacarme del país”.
Cabas cuenta que fueron momentos difíciles y delicados, porque a su juicio es sentir el peso del estado, de la fuerza militar de un país sobre un ciudadano y sobre su familia, y más cuando considera que su trabajo y su experiencia ha sido la de alertar al país sobre la situación que se le venía a Venezuela en cuanto al sistema eléctrico nacional.
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