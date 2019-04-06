Estados Unidos acusa a Cuba de ser un cómplice principal en la crisis de Venezuela - Runrun

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Estados Unidos acusa a Cuba de ser un cómplice principal en la crisis de Venezuela

La Patilla6 abril, 20191min1

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EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE LA CASA BLANCA, John Bolton, acusó este sábado al “régimen cubano” de ser un “cómplice principal” del régimen de Nicolás Maduro, y advirtió de que Estados Unidos está “preparado para exigir responsabilidades” a quien apoye la represión en el país suramericano.

“El régimen cubano ha servido de cómplice principal al robo por parte de Maduro de la riqueza y los recursos venezolanos, y es copartícipe en la crisis humanitaria de Venezuela”, sostuvo Bolton en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

El asesor concluyó el texto afirmando que EE.UU. está “preparado para exigir responsabilidades a cualquier país o compañía que facilite la represión del pueblo venezolano”.

Más información en La Patilla.

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