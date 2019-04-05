Corpoelec compró 500 transformadores que no se pueden usar en Venezuela﻿ - Runrun

CORPOELEC ADQUIRIÓ, ENTRE FINALES DE 2016 y principios de 2017, 500 transformadores eléctricos que no pueden ser usados en Venezuela, según se detalla en una información que proporcionó el empresario margariteño, Jesús Veroes, a la fuente confidencial que usó la Fiscalía de Estados Unidos para sustentar el expediente presentado en una corte de Miami.
Veroes, quien está señalado por su presunta participación en una conspiración para lavar dinero y sobornar a funcionarios públicos en el extranjero, contó en una reunión efectuada en marzo de 2017 que “habían enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero los transformadores no se podían usar en Venezuela porque solo eran compatibles con el sistema eléctrico de Cuba y Nicaragua“.
Pese a ese aspecto técnico, contó el mismo Veroes que Corpoelec aceptó el cargamento y siguió el proceso de acuerdo con lo establecido en el contrato. Agregó, que los 500 transformadores estaban en los almacenes de la empresa eléctrica. Fuentes consultadas por El Pitazo, aseguraron que los 500 transformadores se encuentran guardados en los depósitos de Corpoelec en Chacao.
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