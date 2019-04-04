Zulianos contarán con servicio eléctrico cuatro horas al día - Runrun

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Zulianos contarán con servicio eléctrico cuatro horas al día

Unión Radio4 abril, 20192min27

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EL GOBERNADOR DEL ZULIA, OMAR PRIETO, anunció este jueves que los bloques diarios de energía eléctrica en la región serían de entre cuatro y seis horas.

“Tendremos bloques que van de cuatro a seis horas de energía, mañana (viernes) posiblemente sean de cuatro a once horas” dijo en una rueda de prensa acompañado de autoridades nacionales y municipales.

De acuerdo a información publicada por Panorama, desde que se logró reconectar el servicio en varias zonas de la entidad, la noche del lunes 1 de abril, sus habitantes cuentan con luz un promedio de cinco horas al día.

Otras 19 regiones, pasan el tiempo en zozobra y la calurosa espera de volver a contar con el servicio.

El tercer apagón general, sometió a los zulianos a una limitada dieta de carbohidratos y, en el mejor de los casos, huevos, como única vía para consumir proteína, a consecuencia de la dificultad para abastecer sus alacenas.

“Solo estamos comiendo arroz, harina y huevos. Cuando mucho, pan, si es que se puede comprar, pero mientras estabamos sin electricidad era muy difícil encontrar locales abiertos”, señaló Luisa Juárez, de Cañada Honda al diario zuliano.

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