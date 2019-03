EstoNoEsNormal | La lata de atún y el apagón, por Katherine Pennacchio - Runrun

LA ÚLTIMA DISCUSIÓN QUE TUVE CON MI NOVIO hace un par de semanas fue por una lata de atún. Él, como buen descendiente de gallegos que han vivido guerras y penumbras, está acostumbrado a tener reservas de comida en su casa. Yo, como buena hija de venezolanos que por generaciones vivieron la abundancia del boom petrolero, siempre pienso que “ya se verá cómo se resuelve” y nunca tomo las previsiones necesarias.

Hace un par de semanas vi que él tenía guardadas varias latas de mi atún favorito y me antojé de comer arepas con atún, algo muy común en la Venezuela anterior a la escasez y la hiperinflación y casi inaccesible en estos tiempos. Pero mi novio me dijo tajantemente que no, que esas latas estaban allí “por si pasaba algo”. Yo, que he visto varias veces cómo sus reservas se pasan de la fecha de vencimiento, no entendía su obsesión por mantener esas latas guardadas. “No va a pasar nada”, “Estás exagerando”, “Se te van a vencer”, le dije molesta.

No tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta de mi error: el apagón del 7 de marzo me agarró desprevenida, sin reservas de comida en casa, sin agua suficiente, sin carga en el teléfono y sin cocina a gas. Las latas de atún que mi novio no me dejó comer, así como su previsión gallega en la penumbra caribeña, fueron la salvación.

@KathyPennacchio

