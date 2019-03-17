Diputado Brito confirma detención de trabajadores Petro San Félix en Sebin El Tigre - Runrun

TRES TRABAJADORES DE LA EMPRESA MIXTA PETRO SAN FÉLIX, están detenidos en la base El Tigre (Anzoátegui) del Servicio Bolivariano de Inteligencia Bolivariana (Sebin) desde el viernes 15 de marzo, afirma el diputado a la Asamblea Nacional, José Brito.
Carlos de la Ossa, gerente de operaciones; Eduardo Torres supervisor mayor de operaciones y el operador de sala de control de coordinación Operacional, Carlos López, fueron aprehendidos luego que el 13 de marzo explotaron tres tanques de almacenamiento de crudo en esas instalaciones ubicadas en San Diego de Cabrutica, municipio José Gregorio Monagas.
“El lunes los van a pasar a la fiscalía 21 con competencia ambiental”, agrega el parlamentario por el estado Anzoátegui en declaraciones a El Vistazo.
Señaló Brito que las fuentes que le confirmaron la detención expresaron indignadas: “Los trabajadores de PDVSA que han estado en la planta haciendo de tripas corazón son esas tres personas, al igual que muchos de los que estamos allí”.
En un comunicado de prensa, el Ministerio del Petróleo y Pdvsa denunciaron en voz de su titular Manuel Quevedo, que lo ocurrido responde a un ataque orquestado entre Estados Unidos y “la derecha entreguista venezolana”. Por el contrario, fuentes internas de la empresa integrada en 60 % por Pdvsa y 40 % por la Corporación Venezolana de Guayana, achacan lo ocurrido a problemas de mantenimiento.
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