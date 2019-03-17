Juan Guaidó: "España es un lugar ideal para que vayan los chavistas que abandonen a Maduro" - Runrun

Sereno y sonriente llega Juan Guaidó a su cita con ABC. Es la segunda vez que habla con este periódico, esta vez de manera presencial. Se sienta en un pequeño sillón, cruza las piernas, observa a su alrededor, se relaja y conversa con su equipo que también está en el lugar. El presidente interino –juramentado el pasado 23 de enero– hace un breve receso, y aunque el tiempo apremia, disfruta del encuentro.
Las amenazas y la persecución del régimen no han cesado. En enero, la Fiscalía inició una investigación en su contra por intentar desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, en ese procedimiento se le prohibió salir del país y le bloquearon sus cuentas. Ahora, lo intentan culpar del ataque al sistema eléctrico nacional que dejó al país sin luz por más de cien horas y causó la muerte de al menos 24 personas. Este joven político, formado en la escuela del emblemático preso político Leopoldo López, lleva casi dos meses ejerciendo funciones del Ejecutivo y ha encarado a la dictadura, pues a su juicio, el régimen ha robado los recursos y arruinado al país.
-Recientemente, un asesor de Trump comentó que España “es un país clave” del régimen de Nicolás Maduro porque están sus cuentas y los familiares de cargos chavistas, ¿considera que ha sido un país refugio?
-España por cultura y por idioma es un país más cómodo para cualquier venezolano, como lo puede ser Colombia y el sur de la Florida. Yo sí creo que España es una gran oportunidad para los funcionarios que favorezcan el proceso de transición y quieran recibir garantías y amnistías. Es un lugar ideal y creo que están dispuestos a colaborar con Venezuela.
Más información en Diario ABC de España.
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