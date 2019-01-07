Nicolás Maduro: El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca - Runrun

EL PRESIDENTE, NICOLÁS MADURO, informó que la asamblea nacional constituyente (ANC), emitirá este martes un decreto constituyente para responder al acuerdo y comunicado emitido por el Grupo de Lima con respecto a la decisión de desconocer su nuevo mandato que iniciará el 10 de enero.
“Están preparando un decreto constituyente contundente sobre este tema. En el punto nueve de ese comunicado (Grupo de Lima), ellos declaran que Guyana es dueña del mar territorial venezolano, que salimos a defender nosotros con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) ¿Qué nos importa que el Cartel de Lima no reconozca la constitucionalidad e institucionalidad venezolana? No nos importa para nada”, sentenció.
A su juicio, la inmensa mayoría de gobierno del mundo lo apoyan y respetan y con los que seguirá manteniendo relaciones permanentes políticas y económicas. “El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna”.
Maduro también informó que sostuvo una conversación telefónica con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien le expresó su apoyo al gobierno y la soberanía.
Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron luego del encuentro que sostuvo con representantes de una empresa petrolera de Francia, en el Palacio de Miraflores.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9DaHJpc3RpYW4tWmVycGEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4OTMxL2NocmlzdGlhbi16ZXJwYS1oZW1vcy1pbmljaWFkby11bi1jb250YWN0by1jb24tbGFzLWF1dG9yaWRhZGVzLWRlLW5vcnRlYW1lcmljYS1wcmV0ZW5kby1wZWRpci1hc2lsby8iIHRpdGxlPSJNYWdpc3RyYWRvIENocmlzdGlhbiBaZXJwYTogSGVtb3MgaW5pY2lhZG8gdW4gY29udGFjdG8gY29uIGxhcyBhdXRvcmlkYWRlcyBkZSBOb3J0ZWFtw6lyaWNhLCBwcmV0ZW5kbyBwZWRpciBhc2lsbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNoYXZpc21vPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg5MzEvY2hyaXN0aWFuLXplcnBhLWhlbW9zLWluaWNpYWRvLXVuLWNvbnRhY3RvLWNvbi1sYXMtYXV0b3JpZGFkZXMtZGUtbm9ydGVhbWVyaWNhLXByZXRlbmRvLXBlZGlyLWFzaWxvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZ2lzdHJhZG8gQ2hyaXN0aWFuIFplcnBhOiBIZW1vcyBpbmljaWFkbyB1biBjb250YWN0byBjb24gbGFzIGF1dG9yaWRhZGVzIGRlIE5vcnRlYW3DqXJpY2EsIHByZXRlbmRvIHBlZGlyIGFzaWxvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9EaW9zZGFkb0NhYmVsbG9fLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODkyOC9tYWR1cm8tc2UtanVyYW1lbnRhcmEtZWwtanVldmVzLWFudGUtZWwtdHNqLXktZWwtdmllcm5lcy1pcmEtYS1sYS1hbmMvIiB0aXRsZT0iTWFkdXJvIHNlIGp1cmFtZW50YXLDoSBlbCBqdWV2ZXMgYW50ZSBlbCBUU0ogeSBlbCB2aWVybmVzIGlyw6EgYSBsYSBBTkMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBDb25zdGl0dXllbnRlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg5MjgvbWFkdXJvLXNlLWp1cmFtZW50YXJhLWVsLWp1ZXZlcy1hbnRlLWVsLXRzai15LWVsLXZpZXJuZXMtaXJhLWEtbGEtYW5jLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZHVybyBzZSBqdXJhbWVudGFyw6EgZWwganVldmVzIGFudGUgZWwgVFNKIHkgZWwgdmllcm5lcyBpcsOhIGEgbGEgQU5DPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9BTUxPLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODkyNS9sb3Blei1vYnJhZG9yLWRlZmllbmRlLXN1LXBvc2ljaW9uLWRlLW5vLW9waW5hci1lbi1ncnVwby1kZS1saW1hLXNvYnJlLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJMw7NwZXogT2JyYWRvciBkZWZpZW5kZSBzdSBwb3NpY2nDs24gZGUgbm8gb3BpbmFyIGVuIEdydXBvIGRlIExpbWEgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW5kcsOpcyBNYW51ZWwgTMOzcGV6IE9icmFkb3I8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODkyNS9sb3Blei1vYnJhZG9yLWRlZmllbmRlLXN1LXBvc2ljaW9uLWRlLW5vLW9waW5hci1lbi1ncnVwby1kZS1saW1hLXNvYnJlLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mw7NwZXogT2JyYWRvciBkZWZpZW5kZSBzdSBwb3NpY2nDs24gZGUgbm8gb3BpbmFyIGVuIEdydXBvIGRlIExpbWEgc29icmUgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9OZcyBc3Rvci1Qb3BvbGl6aW8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4OTIyL3BlcnUtbmVnYXJhLWVsLWluZ3Jlc28tYS1mdW5jaW9uYXJpb3MtZGVsLWdvYmllcm5vLWRlLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJQZXLDuiBuZWdhcsOhIGVsIGluZ3Jlc28gYSBmdW5jaW9uYXJpb3MgZGVsIGdvYmllcm5vIGRlIE1hZHVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4OTIyL3BlcnUtbmVnYXJhLWVsLWluZ3Jlc28tYS1mdW5jaW9uYXJpb3MtZGVsLWdvYmllcm5vLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5QZXLDuiBuZWdhcsOhIGVsIGluZ3Jlc28gYSBmdW5jaW9uYXJpb3MgZGVsIGdvYmllcm5vIGRlIE1hZHVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvUGFwYUZyYW5jaXNjb18yLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODkxOS9wYXBhLWZyYW5jaXNjby1pbnN0by1hLWJ1c2Nhci12aWFzLWluc3RpdHVjaW9uYWxlcy15LXBhY2lmaWNhcy1wYXJhLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJQYXBhIEZyYW5jaXNjbyBpbnN0w7MgYSBidXNjYXIgJiM4MjIwO3bDrWFzIGluc3RpdHVjaW9uYWxlcyB5IHBhY8OtZmljYXMmIzgyMjE7IHBhcmEgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZGnDoWxvZ288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODkxOS9wYXBhLWZyYW5jaXNjby1pbnN0by1hLWJ1c2Nhci12aWFzLWluc3RpdHVjaW9uYWxlcy15LXBhY2lmaWNhcy1wYXJhLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5QYXBhIEZyYW5jaXNjbyBpbnN0w7MgYSBidXNjYXIgJiM4MjIwO3bDrWFzIGluc3RpdHVjaW9uYWxlcyB5IHBhY8OtZmljYXMmIzgyMjE7IHBhcmEgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios