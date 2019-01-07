Maduro se juramentará el jueves ante el TSJ y el viernes irá a la ANC - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC), Diosdado Cabello, reiteró que el presidente, Nicolás Maduro, se juramentará en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como lo señala la Constitución en su artículo 231, en caso de que la Asamblea Nacional no quiera reconocerlo.
“Si por cualquier motivo sobrevenido, el presidente de la República no pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto no admite interpretaciones de ningún tipo, está extremadamente claro”, dijo citando el mencionado artículo de la Carta Magna.
Cabello aclaró que luego del proceso de juramentación, el jefe de Estado presidirá un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y posteriormente, irá el viernes a la Asamblea Nacional Constituyente para ser reconocido por este organismo plenipotenciario.
“Al día siguiente, el presidente Maduro irá ante la ANC al reconocimiento del carácter plenipotenciario de este organismo; y la ANC al reconocimiento de Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó.
El dirigente oficialista dijo que “toda” la oposición desea establecer un canal de diálogo con representantes del gobierno nacional, “así sea a escondidas”, por lo que insistió en que esta semana no habrá hecho de confrontación con respecto a la polémica que se ha generado por la juramentación del presidente, Nicolás Maduro.
También cuestionó el acuerdo del Grupo de Lima del pasado viernes y su decisión de desconocer el segundo mandato presidencial.
“El Grupo de Lima, le da instrucciones a la Asamblea Nacional. Quieren asumir ellos el control de Venezuela, designar ellos al presidente. Tienen una guerra contra Venezuela que impide que se puedan traer medicinas”, manifestó.
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