Cinco playas venezolanas entre las mejores de Sudamérica - Runrun

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Cinco playas venezolanas entre las mejores de Sudamérica

Globovision6 enero, 20191min1

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EN TODO EL PLANETA LAS COSTAS VENEZOLANAS son famosas, catalogadas como paraíso tropical. La agencia de viajes canadiense Flight Network publicó un ránking de las 50 mejores playas que puedes visitar en este continente.

Según el portal serían: Cayo de Agua, Los Roques (4), Playa Medina, Carupano (13), Noronky Beach, Los Roques (20), Choroní, Aragua (31) y Cayo Sombrero, Morrocoy (44).

Fueron 1200 periodistas, editores y bloggers de distintas nacionalidades quienes estuvieron a cargo de realizar este ránking. Donde no solo mencionan playas de Brasil o Argentina, para sorpresa de muchos existen unos paraísos exóticos en Colombia, Ecuador y Perú.

“Para ayudar a los viajeros a disfrutar plenamente de su tiempo en las orillas de este enorme continente, hemos creado la lista más completa de playas de Sudamérica que hay que ver”, resaltó la agencia de viajes.

Praia do Sancho, en Brasil, es la playa que encabeza la publicación.

 

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