Actividades escolares reiniciarán el lunes 7 de enero en todo el país - Runrun

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Actividades escolares reiniciarán el lunes 7 de enero en todo el país

Unión Radio5 enero, 20192min27

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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ARISTÓBULO ISTÚRIZ, durante una videoconferencia con los jefes de las Zonas Educativas, informó que este lunes 7 de enero se reiniciarán las actividades escolares en todo el país.

La información se dio a conocer a través de un tweet publicado en la cuenta de Twitter de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, en la cual se reseñó que “para esta fecha realizarán diversas actividades a las cuales están invitadas las comunidades educativas del país”.

 

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