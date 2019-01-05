Actividades escolares reiniciarán el lunes 7 de enero en todo el país - Runrun

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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ARISTÓBULO ISTÚRIZ, durante una videoconferencia con los jefes de las Zonas Educativas, informó que este lunes 7 de enero se reiniciarán las actividades escolares en todo el país.
La información se dio a conocer a través de un tweet publicado en la cuenta de Twitter de la Zona Educativa del estado Anzoátegui, en la cual se reseñó que “para esta fecha realizarán diversas actividades a las cuales están invitadas las comunidades educativas del país”.
#Anzoategui Reunión estratégica de nuestra Jefa de Zona @carcast02 y su equipo para definir el cronograma de actividades de este Regreso a Clases previsto para el próximo 7 de Enero @psuvaristobulo @MPPEDUCACION @JorgePerezVZLA @Nancyor7 @RosangelaOrozco @ViceIP pic.twitter.com/7d4pYmgyOh
— Zona Educativa – Edo. Anzoátegui (@ZEAnzoategui) 4 de enero de 2019
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