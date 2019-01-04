Jorge Rodríguez: Más de tres millones de personas se movilizaron en Navidad - Runrun

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Jorge Rodríguez: Más de tres millones de personas se movilizaron en Navidad

Unión Radio4 enero, 20192min31

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EL VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIÓN, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó que 3 millones 484 mil 661 se movilizaron desde el 1 de diciembre hasta el 31 del último mes de 2018 en el marco de las vacaciones decembrinas.

Rodríguez desestimó las críticas respecto a la gestión gubernamental y afirmó que hubo una mayor capacidad de movilidad de los ciudadanos venezolanos durante el 2018. “Se les cayó la patraña, se les cayó el insulto y la mentira de la crisis humanitaria, aumentaron los viajes internos, aumentaron los viajes internacionales, aumentaron los viajes por transporte terrestre, por transporte aéreo y acuático”, dijo

Rodríguez señaló que en 2018 viajaron 87 mil 834 personas más que en 2017 y precisó que Anzoátegui, Nueva Esparta, Distrito Capital, Carabobo, Vargas y Zulia fueron los estados más visitados en estas vacaciones decembrinas.

Además afirmó que “ingresaron al país 95.460 venezolanos provenientes de Colombia, muchos de ellos a pasar con sus familias la Navidad y muchos a restablecerse de manera definitiva en el país”.

Precisó que en la temporada hubo mayor protección para los viajeros con mayores alcabalas y funcionarios de seguridad desplegados “Los resultados de este despliegue de seguridad dieron con la disminución de un 60% de los accidentes de tránsito”, subrayó.

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