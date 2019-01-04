Mike Pompeo participará en la reunión de cancilleres del Grupo de Lima - Runrun

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Mike Pompeo participará en la reunión de cancilleres del Grupo de Lima

El Comercio Ecuador4 enero, 20191min26

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EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE, Mike Pompeo, participará telefónicamente en la reunión de cancilleres del Grupo de Lima que se realizará este viernes en Lima, Perú, para evaluar la situación en Venezuela, informó AFP.

Pese a que Estados Unidos no pertenece al grupo de Lima, el Departamento de Estado anunció en la noche de este jueves que Pompeo participará en la reunión por teleconferencia desde Washington, después de que esta semana en su viaje a Brasil por la investidura de Jair Bolsonaro se reuniera con el canciller peruano, Néstor Popolizio.

En dicha reunión ambos países acordaron incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para restaurar la democracia y la prosperidad en Venezuela, indicaron.

 

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