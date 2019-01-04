Mike Pompeo participará en la reunión de cancilleres del Grupo de Lima - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE, Mike Pompeo, participará telefónicamente en la reunión de cancilleres del Grupo de Lima que se realizará este viernes en Lima, Perú, para evaluar la situación en Venezuela, informó AFP.
En dicha reunión ambos países acordaron incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para restaurar la democracia y la prosperidad en Venezuela, indicaron.
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