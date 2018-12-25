Así vivieron los venezolanos la Navidad en la frontera de Perú - Runrun

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Así vivieron los venezolanos la Navidad en la frontera de Perú

El Comercio PE25 diciembre, 20182min24

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TOMÁS SIGNORELLO, DE 30 AÑOS, ACABA DE LLEGAR al Centro de Atención Fronteriza (Cebaf), en Tumbes. Carga los bolsos de sus tres hijos, su esposa y el suyo propio. Partió de Maturín (Venezuela) el 18 de diciembre, para luego cruzar Colombia y Ecuador en bus. Tras seis días de viaje, pasará la Navidad en el Perú.

“Tengo sentimientos encontrados. Esta es una fecha muy especial, sobre todo para los niños. Ellos siempre tenían sus regalos y hoy no les puedo regalar nada”, dice.

En las mismas instalaciones fronterizas, Moreli Brito, esposa de Tomás, corta un panetón y lo reparte entre sus hijos y otro grupo de venezolanos. Ella asegura que comer un panetón en su país es imposible, ya que costaría casi lo mismo que un sueldo mínimo: 10 dólares.

Como Tomás y Moreli, unos 1.700 ciudadanos de Venezuela ingresaron ayer al Perú por el Cebaf de Tumbes. Incluso, algunos tuvieron que pasar la noche en la frontera con Ecuador porque no tenían el dinero suficiente para continuar el viaje. Carolina Durand fue una de ellos. “En mi país celebramos con una pierna de cerdo ahumada, pan con jamón y las ricas hallacas [similares a los tamales]. No tuvimos nada de eso, pero no hay que perder las fuerzas”, explica.

Más información en El Comercio.

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