Denuncian que el Cicpc allanó la casa del médico Ronnie Villasmil en Carabobo - Runrun

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Denuncian que el Cicpc allanó la casa del médico Ronnie Villasmil en Carabobo

La Patilla16 marzo, 20192min4

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DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO 16 DE MARZO fue allanada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la casa del integrante de Médicos Unidos por Venezuela, capítulo Carabobo, Ronnie Villasmil.

La información la dio a conocer el propio galeno a través en su cuenta en Twitter, responsabilizando directamente a Rafael Lacava y a Nicolás Maduro de su integridad.

Apuntó que alrededor de 20 funcionarios fueron hasta su vivienda con el propósito de “privarlo de libertad”, argumentó que su único delito “fue mostrarle al mundo la situación precaria en que se vive en los hospitales de Carabobo a la comisión ONU”.

“El CICPC, órgano de represión política del Gobernador Rafael Lacava, dejó en mi casa una citación a la cual debo asistir. Sra. @mbachelet, si me presento, mis derechos terminarán en una carcel como el resto de los presos políticos de mi país”, agregó.

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