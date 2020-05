MonitorDeVíctimas | Las FAES mataron a más de dos personas por día en abril - Runrun

En total 65 personas murieron en acciones que involucraron a las FAES durante el mes de abril, incluyendo a dos agentes de ese cuerpo policial. Integrantes de esta brigada dieron muerte a una mujer, la segunda en 2020

Xabier Coscojuela | @xabiercosco

En abril de 2020, 65 personas murieron en supuestos enfrentamientos que tuvieron como protagonista a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuyos integrantes mataron a 63 personas, una mujer entre ellas, y perdieron a dos de sus efectivos, primeros de sus agentes que mueren en el presente año.

Los datos fueron recabados de diversos medios de comunicación digitales venezolanos, donde se da cuenta de las actuaciones de las FAES, las cuales no han cambiado su guión. Los distintos medios reportan supuestos enfrentamientos donde no hay heridos, todos los supuestos delincuentes caen muertos y, si no fallecen en el lugar de la refriega, todos los que son trasladados a los hospitales también fallecen.

En este mes, el Distrito Capital fue la entidad en donde se produjeron más muertes a manos de las FAES, seguido por el estado Lara, entidad que tiene el dudoso honor de ser una donde las actuaciones de este cuerpo policial son más letales. En tercer lugar estuvo el estado Zulia.

Este mes incorporamos un dato adicional: si la persona muerta por las FAES tiene antecedentes penales. 25,39% de los muertos los tenían, según informaron los medios. Cinco personas fueron ejecutadas por los integrantes de este cuerpo policial, denunciaron de familiares, amigos o vecinos de los muertos.

Dos agentes de las FAES cayeron muertos en enfrentamientos, el primero de ellos en el estado Guárico y el segundo en el estado Zulia. La segunda muerte de una mujer a manos de las FAES este año se produjo en el estado Barinas.

106 personas fueron muertas por las FAES en abril de 2019, por lo que en comparación este año se produjo una reducción de 43 asesinatos. La cuarentena puede ser la causa de que hayan sido menos letales que hace un año.