Lorent Saleh expuso situación de DDHH en Venezuela a Michelle Bachelet - Runrun

EL ACTIVISTA DE DDHH Y EXPRESO POLÍTICO Lorent Saleh, sostuvo un encuentro este 5 de diciembre con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la que expuso las vejaciones que se cometen en Venezuela contra la población.
“Luego de años de trabajo, sacrificio y esfuerzo, ayer tuve la valiosa oportunidad de poder elevar mis denuncias y testimonios sobre las violaciones de DDHH en Venezuela ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y un equipo de técnicos en diferentes áreas”, reveló Saleh este 6 de diciembre en la red social Twitter.
Según el activista “además de exponer las graves violaciones a los DDHH que se aplican sistemáticamente en el país”, manifestó la necesidad de que se dé una visita que cumpla “rigurosamente las pautas de objetividad para que no sea objeto de oscuras manipulaciones por quienes usurpan el poder”.
Saleh permaneció cuatro años encarcelado en Venezuela. En octubre de este año el gobierno lo liberó y desterró a España. El hecho ocurrió tras el supuesto suicidio del concejal Fernando Albán en el Sebin de Plaza Venezuela, una muerte que generó la petición de una investigación seria por parte de distintas ONGs de la nación y de la comunidad internacional.
“Los venezolanos podemos decir hoy que, luego de años, nuestra situación tiene una importante atención dentro de la ONU, atención que debemos seguir cultivando y alimentando tanto en este organismo como en todos los espacios pertinentes para ello”, destacó el joven en la red social.
El activista afirmó que fueron escuchados con la mayor receptividad por la Alta Comisionada y todo su equipo. “Nos manifestó nuevamente que su objetivo es ejercer imparcialmente su rol”, concluyó.
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