Los Runrunes de Bocaranda de hoy 13.12.2018: ALTO: Correr la arruga - Runrun

ALTO

POR TERCERA VEZ:

Cuando ya todo esta listo para ser anunciado es Maduro quien lo echa para atrás. Otro intento de presentar el nuevo plan de medidas que incluye la liberación total del control de cambios y acciones para detener la hiperinflación mas grande y absurda del mundo por estos tiempos, el jefe de estado prefiere no atreverse pues no está convencido de la reacción de la gente tras haber dicho en repetidas veces que es el mejor programa económico del mundo y en su última presentación haberse atribuido su autoría. Cada vez mas los errores se acrecientan y la inflación ya es, desde hace mas de 6 semanas, en la moneda estadounidense. Desde citas médicas hasta las de mecánicos así como la compra de comida y medicinas son presupuestadas en dólares a nivel nacional. Han quedado muy mal diferentes voceros que a la chita callando han venido hablando con empresarios y productores prometiéndoles el cambio de curso económico. Inclusive atribuyen aquella respuesta del asesor chino al ministro Castro Soteldo como una escaramuza montada entre ambos para aleccionar al gobierno. Recuerden que la vicepresidenta Delcy cortó abruptamente la transmisión de dicha respuesta pues el asiático enfatizó que en China no se ataca a la empresa privada sino que se la apoya y se le da libertad de actuar. Una media docena de sus colaboradores mas cercanos han revelado en privado ante grupos productores y empresarios que ahora si estaba listo para anunciarse el correctivo ante la improvisación y dogmatismo exhibidos con desparpajo. Esta vez Maduro parece que pensó en demorar las medidas hasta el mes de enero, antes del fatídico día 10, para que la ciudadanía piense que vendrán tiempos mejores, de prosperidad y de gran potencia, con esos planes tan retardados en su implementación y así correr la arruga de la ilegalidad electoral y el no reconocimiento de decenas de países. Otro pajarito me sopla que quiere invitar para ese día a mandatarios como Putin, Xi Jinping, Erdogan, Diaz-Canel, Ortega, Lukashenko, Morales, Sánchez Cerén y los siempre obsecuentes dirigentes de la izquierda global. Entre los chuletes de Podemos y el Foro de Sao Paulo llenarán la barra.

BRILLANTE IDEA: La verdad es que sorprende cada vez más el tupé del régimen para que en otros países nos burlen y hagan piñata con nosotros. Ahora que hubo la reunión de la OPEP a Maduro no se le ocurrió nada mejor que sugerirnos que iba a presentar la candidatura del presidente de PDVSA, el general Manuel Quevedo responsable del mayor descenso en la producción de petróleo venezolano a tales niveles que estamos a punto que no cumplamos con la obligación para ser miembro del cartel. Destrucción acelerada, corrupción y lavado de dinero del sector que cada día se descubre en otros países menos aquí. Un personaje que no tiene preparación para el cargo ni se ha sabido rodear. Decir que puede presidir OPEP, aunque es un cargo honorífico que se turna cada año, pues el importante es el de Secretario General, es por lo menos una afrenta al conocimiento global de la industria.

OTRA DESTRUCCION ROJA: Venezuela perdió 8,8 millones de suscriptores de telefonía móvil desde 2014. El país pasó de tener más líneas celulares que personas, a que al menos el 30% de la población ahora no posea alguna. Esto según a datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que se publicaron en el nuevo portal de Datos Abiertos de Venezuela.

De esta forma, hasta el 31 de marzo de 2018 el ente oficial registró 22.075.225 suscriptores. Esto implica una caída de 8.814.854 suscriptores, un 28,5% menos, en cuatro años y tres meses. La Comisión registra ahora sólo usuarios activos, lo que corrobora con las tres operadoras registradas que dieron estadísticas de aquellas líneas que al menos reciben mensajes y llamadas, según la hoja de datos publicada. ¿Qué dirán, si se atreven, el trío de Jorge Arreaza, Manuel Fernández Meléndez y Ricardo Menéndez los que han sido responsables de la destrucción del sector en estos 19 años donde han estado enchufados siempre acusando a la “economía parasitaria de la oligarquía” de la escasez producida por ellos?

Esta drástica reducción del acceso a la telefonía móvil, que coincide con la agudización de la crisis económica en el país, podría seguir aumentando. En medio de una reducción de la oferta de teléfonos móviles de baja gama y con precios en dólares, comprar un celular se hace cada vez más difícil.

Según la web NewZoo en Venezuela sólo habría 13 millones 224 mil de usuarios de telefonía móvil para septiembre de 2018. Esto según su informe Global Mobile Market Report, que toma en cuenta la progresión económica, la demografía, la población conectada y la inequidad para hacer sus estimados. Estos son luego comparados con proveedores y reporteros de terceros e instituciones. El país pobre y arruinado y ellos con su discurso dogmático marxista aunque vivan mejor que en 1998. Hartazgo nacional …

